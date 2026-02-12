Aprobado el Plan Municipal de Residuos de A Coruña hasta 2030

El pleno del Concello de A Coruña aprobó este jueves el Plan Municipal de Gestión de Residuos 2025-2030 gracias a los votos del PSOE y el BNG, mientras que el PP se abstuvo al estimar que esta iniciativa “llega tarde”, puesto que su vigencia concluirá solo dos años después de la entrada en vigor del nuevo contrato de la planta de basuras de Nostián.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, explicó que el plan promueve la reducción en la generación de residuos para alcanzar un 10% menos por habitante, cuando ahora se recogen 421 kilos por persona al año, alcanzar el 60% en el volumen de recogida separada, mejorar la calidad de la separación, comprometer a los grupos implicados en esta labor y que solo el 20% de la basura se envíe a vertederos.

Entre las medidas que propone el plan figura la reducción del desperdicio alimentario, el fomento de las tiendas de segunda mano, la implantación de los envases retornables, la bonificación del reciclaje, el aumento del compostaje, la recogida de restos de podas y la recogida separada en grandes acontecimientos, así como la mejora del reciclaje en la planta de Nostián.

Neira recordó que el plan es una obligación de la Ley de Residuos estatal y que supondrá una inversión de 186 millones que será financiada por fondos municipales, estatales y europeos.

El concejal del PP José Ramón Amado criticó la tardanza en la aprobación del plan y reprochó la multa de 100.000 euros impuesta por la Xunta al Concello por el retraso en la implantación del quinto contenedor de la basura, al tiempo que exigió la licitación de un nuevo contrato de recogida de los residuos urbanos.

El BNG reprochó que en Nostián solo se recicle el 38,4% de la basura y que más de la mitad se envíe a vertedero, así como la caída del 8,5% en la separación de la basura orgánica, además de que más del 60% de la misma se deposite de forma incorrecta. El portavoz del grupo, Francisco Jorquera, reclamó campañas informativas sobre la separación y calificó de “mal precedente” la actuación municipal en la implantación del quinto contenedor. También exigió reforzar la inspección e implantar el sistema de pago por generación de residuos.