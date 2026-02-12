BiciCoruña ampliará su horario para atender la demanda de los usuarios

El Concello prevé ampliar el horario de uso de BiciCoruña ante la demanda expresada por los usuarios, según informó este jueves en el pleno la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, en el debate en el pleno municipal de una moción del BNG sobre la necesidad de mejoras en este servicio. Díaz informó que la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa), de la que depende BiciCoruña, efectuará una propuesta de aumento del personal del servicio que hará posible incrementar el horario del mismo, aunque no detalló cuánto será.

Los nacionalistas planteaban en su moción que las bicis estén disponibles una hora antes por las mañanas, desde las 06.00 horas, y una hora más tarde, hasta las 02.00 horas. Díaz rechazó sin embargo instalar estaciones de BiciCoruña en los campus porque la Universidade da Coruña no las solicitó y porque consideró inviable instalar cientos de anclajes para las bicis allí y poder combinar su uso con el resto de la ciudad.

Sobre la demanda de una base del servicio en la estación provisional del ferrocarril, la concejala explicó que Adif no permitió hacerlo y que por eso se ubicó en las inmediaciones, en el barrio de Lonzas. También destacó que este año se elaborará un Plan Director de la Bicicleta en el que se estudiará la creación de nuevos carriles para estos vehículos y la reparación de los existentes.

La moción del BNG fue aprobada por unanimidad con la inclusión de una enmienda presentada por el Partido Popular.