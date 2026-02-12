El Concello de A Coruña admite la “resistencia” del Gobierno a la cesión de la antigua cárcel

La reclamación por el Concello de la cesión gratuita de la antigua prisión provincial de A Coruña encuentra “resistencia” por parte del Gobierno central, según reconoció este jueves en el pleno municipal el portavoz del Ejecutivo local, José Manuel Lage, en respuesta a una pregunta del BNG sobre la negociación para conseguir ese objetivo. Lage aseguró que se trabaja “de forma intensa” en el asunto y recordó que el Estado recurrió la sentencia judicial que dio la razón al Concello en su rechazo a tener que pagar por recuperar el inmueble, cuyo suelo fue cedido hace un siglo para construir la cárcel.

También recordó que la cesión del jardín del Observatorio se reclamaba desde hace veinte años y se consiguió recientemente y coincidió con el BNG en que la vieja prisión debe formar parte del patrimonio municipal. Sobre la reclamación de los nacionalistas de que se multe al Estado por el abandono del edificio, Lage respondió que el Concello no tendrá “ningún complejo a la hora de actuar con toda contundencia” si finalmente no se alcanza un acuerdo sobre la cesión.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, calificó de “total abandono” el estado de la cárcel y propuso que se convierta en lugar de memoria democrática, así como centro de interpretación o de atención a visitantes de la Torre de Hércules, al tiempo que reclamó “voluntad política” para conseguir la cesión. También solicitó “hacer valer el peso político del que tanto presume la alcaldesa”.