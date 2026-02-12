El Concello de A Coruña pagará “en cuestión de días” las deudas del personal del programa de Lecer

Los trabajadores del programa municipal de Lecer del Concello de A Coruña cobrarán “en cuestión de días” las cantidades que les adeuda la empresa Serviplus, concesionaria de este servicio que les debe varias mensualidades. Así lo anunció el concejal Gonzalo Castro este jueves durante el debate de una moción del BNG que reclamaba una solución para este problema, que paraliza el reinicio de las actividades del programa.

Castro señaló que el personal se reunió la semana pasada con los monitores del programa con otra empresa dispuesta a prestar el servicio hasta septiembre y que en los próximos días “habrá novedades”. También dijo que el Concello prepara ya la redacción de los pliegos para licitar el nuevo contrato, sobre los que aseguró que se consultará a los trabajadores. El concejal expresó además su solidaridad con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, por la paralización de estas mismas actividades en su ciudad al negarse Serviplus a prestar el servicio.

Cacerolada en María Pita de trabajadores y usuarios de los talleres de programa Lecer en el Ágora y el Fórum / Carlos Pardellas

El pleno se desarrolló con la presencia en la tribuna de público de trabajadores del programa de Lecer, que antes del inicio de la sesión realizaron una cacerolada de protesta. La concejala del BNG Mercedes Queixas defendió una moción de su grupo que reclamaba una solución para este conflicto y denunció el “abandono” del Gobierno local a la plantilla porque conocía desde hace meses los impagos de Serviplus, de la que recordó que rechazó la prórroga del contrato a la que le obligó el Concello.

Queixas reprochó la “falta de control” municipal de este contrato y reclamó la intermediación de la alcaldesa en este asunto, en el que consideró que solo hay “preguntas e incertidumbres”.

El concejal del PP Roberto Coira acusó al Gobierno local de ser “incapaz de ejecutar un contrato de 308.000 euros” y pidió que se reciba a los trabajadores y se les pague lo que se les debe, así como que se actualicen sus salarios, por lo que respaldó la moción del BNG, al igual que el grupo del PSOE.