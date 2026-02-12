El corte de tráfico en la tercera ronda por el temporal 'Nils' complica la circulación en A Coruña

Un tramo de la tercera ronda entre la rotonda del pavo real y los enlaces con Marineda City y los accesos a Arteixo y Carballo sigue cortado este jueves después de que ayer el viento afectase a un pórtico de señalización de la circunvalación, que quedó en situación inestable y con riesgo de caer a la calzada.

La previsión inicial apuntaba a que hoy previsiblemente se podría recuperar la normalidad a partir de las 09.00h pero la Policía Local de A Coruña confirma esta mañana que la tercera ronda sigue cortada en el tramo entre la rotonda del pavo real y la conexión con Marineda City y los enlaces con Arteixo y Carballo, y que no se ha podiro reabrir la circulación a las 09.00h como inicialmente se preveía, así que por ahora continúa cerrada para el tráfico en ambos sentidos, lo que está desencadenando tráfico muy intenso, con retenciones y paradas, en diversos puntos de la ciudad, sobre todo en la ronda de Outeiro, polígono de Agrela y entrada a Alfonso Molina desde la autopista AP-9 y desde el puente de A Pasaxe.

Tráfico muy intenso en la entrada a A Coruña desde el puente de A Pasaxe en una jornada con un corte de tráfico en un tramo de la tercera ronda. / DGT

Explican desde la Policía Local que el viento ha impedido intervenir en el pórtico de señalización afectado por el vendaval durante las últimas horas, así que esta mañana se trabaja en el punto dañado por el viento para tratar de restablecer la circulación. Esta circunstancia hace que todo el tráfico de entrada y salida de la ciudad que habitualmente soporta este tramo de la tercera ronda, con importantes conexiones desde y hacia los polígonos de la ciudad y la autopista AG-55 hacia Arteixo y Carballo y también con la autovía A-6, repercuta en otras vías de acceso y salida de A Coruña, con tráfico muy lento y con paradas puntuales tanto en la entrada por la autopista AP-9 como en los accesos al casco urbano desde el puente de A Pasaxe o en el entorno de los polígonos de Agrela y Pocomaco, así como en la ronda de Outeiro, que son algunas de las principales arterias del tráfico rodado en A Coruña.