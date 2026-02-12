A Coruña aprueba de forma inicial la nueva ordenanza de terrazas

Los votos de los grupos municipales del PSOE y el BNG hicieron posible este jueves en el pleno del Concello la aprobación inicial de la nueva ordenanza de hostelería de A Coruña, a la que el PP votó en contra. A partir de ahora se abre un plazo para la presentación de alegaciones tras la que la ordenanza volverá al pleno para su aprobación definitiva.

La concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, justificó la necesidad de la nueva ordenanza al considerar que la de 2013 está “desfasada” y aseguró que trata de “garantizar el equilibrio” entre los intereses de la hostelería, el descanso de la ciudadanía y el derecho al espacio público.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, explicó el rechazo de su grupo por considerar que “no está consensuada con las personas afectadas”. “No confundan llamar para decir qué van a hacer con el diálogo”, advirtió Lorenzo, quien denunció además la “inseguridad jurídica” del texto por la existencia de “conceptos indeterminados”, así como una “rigidez muy grande para una casuística muy grande”.

El PP preguntó además si habrá ayudas para adaptar el mobiliario a los criterios estéticos fijados y calificó de “corto” el periodo establecido para esa adaptación. “Esta norma no responde a una realidad que hay en la calle”, sentenció Lorenzo, quien mencionó las críticas expresadas en los últimos días por los colectivos de hostelería de la ciudad.

Díaz le replicó que la ordenanza de 2013 solo recibió los votos del PP y que hosteleros y vecinos se quejaron entonces de no haber sido consultados, mientras que ahora hubo reuniones con ambos, se creó una mesa sobre ese asunto y se acordó encargar un nuevo diseño de las terrazas de María Pita.

La nueva ordenanza establece la apertura de las terrazas a las 08.00 horas y su cierre a las 23.30 horas de domingo a jueves entre el 1 de octubre y el 30 de abril, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos será a las 00.30 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre, de domingo a jueves se cerrará a las 00.30 horas y el resto de días a las 01.30 horas, aunque en julio y agosto se extenderá una hora.

Podrán instalarse en calles con una anchura mínima de 2,5 metros o de 2,30 de forma excepcional. El espacio peatonal mínimo será 1,80 metros y la ocupación será como máximo la mitad de la superficie de la acera. La licencia deberá exhibirse en un lugar visible del local con el plano que reproduce la superficie ocupada.

En soportales solo podrán ocupar 0,6 metros en su interior y dejarán un paso peatonal de 1,5 metros, que aumentará a 1,8 si fuera del soportal no hay acera. En plazas de aparcamiento estarán sobre tarimas en calles con un carril por sentido o dos del mismo cuando la velocidad máxima permitida sea de 30 kilómetros por hora y en las que la acera tenga una anchura menor de 2,5 metros.

Los toldos tendrán una altura mínima de 2,2 metros y no podrán instalarse en edificios con protección monumental o integral. Los elementos de la terraza tendrán que ajustarse a unos criterios fijados en un anexo de la ordenanza. En el casco histórico y en espacios singulares habrá una regulación específica de los elementos de las terrazas. La ordenanza introduce la tramitación conjunta de la licencia y la autorización de la ocupación de espacio público, la creación de una mesa municipal de terrazas y un plan anual de inspecciones de estas instalaciones.