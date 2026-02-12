Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación

El Entroido coruñés encara su ecuador con los preparativos para el desfile de Carnaval de este sábado, 14 de febrero. Tras la entronización del Dios Momo, que tendrá lugar la noche del viernes en la plaza de As Atochas por motivos de seguridad debido a la previsión de fuertes vientos, las comparsas del Carnaval desfilarán a partir de las 18.00 horas por San Andrés, Juana de Vega, plaza de Mina, el Cantón Pequeño, Entrejardines, el Hotel Atlántico, la dársena de la Marina y la plaza de María Pita. Las 25 comparsas y agrupaciones inscritas en el concurso competirán en la modalidad de vestuario y coreografía, y carrozas. Entre todos los concursantes se repartirán 50 premios, con un importe total de 20.000 euros. Y habrá actuación musical de Farra Fanfarra tanto en María Pita como en las calles del entorno durante la celebración del desfile.

El recorrido que realizarán las comparsas obligará a realizar modificaciones de tráfico, desvíos y cortes de circulación en varios tramos. Desde las 10.00 horas, se cortará la circulación en la calle San Andrés, en el tramo comprendido entre la plaza de Pontevedra y el pórtico de San Andrés, para el montaje, colocación e instalación de carrozas. Se cerrará el acceso a Santa Catalina y el tráfico en Durán Loriga. Quienes deban acceder y salir de los garajes, podrán hacerlo desde Durán Loriga excepto en el horario del desfile y mientras este transcurra por la calle Juana de Vega. También habrá autobuses urbanos afectados en este tramo: las líneas 4, 6, 6A y 11.

Recorrido del desfile de Carnaval y zonas afectadas al tráfico / LOC

A partir de las 17.30 horas, se cerrará a la circulación la calle Juana de Vega, con cortes y desvíos de tráfico en la plaza de Pontevedra, a la altura de las calles Payo Gómez y Teresa Herrera, hasta que la comitiva abandone la plaza de Mina y se incorpore al Cantón Pequeño. Además, se cerrará a la circulación la plaza de Ourense, por lo que no se podrá circular hacia la plaza de Mina y Juana de Vega, y se desviará el tráfico hacia la avenida do Porto y la calle Picavia para abrirse de nuevo en dirección a Juana de Vega una vez que las comparsas del desfile se incorporen al Cantón Pequeño.

El túnel de la Marina y O Parrote se cortará al tráfico en sentido salida de la ciudad, por lo que quedarán cerrados los accesos a la plaza de As Atochas y a la glorieta entre As Ánimas y O Parrote. La circulación se retomará cuando la comitiva se incorpore a avenida do Porto, a la altura de la Diputación.

Una comparsa en María Pita / Casteleiro

El paso de autobuses urbanos se habilitará en sentido salida de la ciudad durante el desfile para las líneas que habitualmente circulan por la avenida de la Marina (1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23A) en un itinerario alternativo por avenida do Porto hasta su cabecera en la parada del Hospital Abente y Lago. En el horario del desfile y mientras duren los cortes de la zona de la plaza de Mina y Juana de Vega para acceder a la zona de Monte Alto se recomienda circular por el paseo marítimo. Para ir desde Monte Alto hacia la zona centro y salir de la ciudad será obligatorio pasar por el paseo marítimo.

La avenida de la Marina, así como sus calles Ambrosio Feijóo y Alcalde Manuel Casas, permanecerán cortadas desde las 17.30 horas hasta que pase la comitiva en dirección hacia la plaza de María Pita. De ser necesario, en función de las afecciones y la intensidad de tráfico, se podrá cortar la circulación en la avenida del Ejército, a la altura de la rotonda de la Casa del Mar, lo que impedirá la circulación de vehículos en dirección entrada, así como la incorporación desde la cuesta de la Palloza, hasta que el paso de la comitiva permita su reapertura.

En este caso, las alternativas de circulación para dirigirse al centro son Cuatro Caminos, ronda de Nelle, ronda de Outeiro y paseo marítimo; o bien a través de Cuatro Caminos, Castiñeiras, Alfonso Molina y plaza de Ourense.