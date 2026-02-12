Los escoceses Garbage tocarán en A Coruña

La mítica banda estadounidense Garbage ha confirmado un concierto el 6 de julio en la Sala Pelícano de A Coruña , dentro de la programación del ciclo O Gozo 2026, que formará parte de su esperada gira de despedida, en el marco de los Concertos do Xacobeo. Las entradas saldrán a la venta el proximo lunes en livenation.es y Ticketmaster a un precio único de 45 euros.

En su despedida de los escenarios, el grupo liderado por Shirley Manson se embarca en una gira mundial que tendrá 3 únicas actuaciones en España este verano. Tras su primera cita en los Jardines del Botánico de Madrid el 5 de julio, Garbage llegará a A Coruña, antes de cerrar su recorrido en los Jardines de Viveros de Valencia el 8 de julio.

Garbage, la icónica banda de rock de los años 90, es conocida por su capacidad de reinventarse y explorar nuevas dimensiones musicales. Su octavo álbum, “Let All That We Imagine Be The Light”, nació de manera inesperada tras una situación crítica: en agosto de 2024, Shirley Manson, su cantante y líder carismática, sufrió la agravación de una vieja lesión que le impidió continuar con la gira mundial de No Gods No Masters. Durante su recuperación, la banda se volcó en la creación musical desde el estudio, enviándole “pequeños regalos sonoros” que acompañaron a Shirley en su proceso de rehabilitación. Esta experiencia de vulnerabilidad y fragilidad influyó profundamente en las letras y la sensibilidad del nuevo disco, que refleja la mortalidad, la esperanza y la fuerza que surge de reconocer los propios miedos.

El álbum combina historias personales de Shirley con emociones universales, explorando la vida, la vulnerabilidad y la solidaridad humana. Canciones como “Have We Met (The Void)” evoca un momento concreto en Barcelona en el que una historia de amor se desmoronó ante una mujer furiosa. “Chinese Fire Horse” es una réplica a una ridícula pregunta de periodistas sobre una retirada motivada por la edad. Otras canciones surgieron de manera menos directa. Musicalmente, Garbage mantiene su carácter expansivo y cinematográfico, con atmósferas densas, riffs potentes y bajos evocadores, construyendo un mundo sonoro completo. Como grupo, se autodenominan El Pulpo, reflejando su conexión y creatividad colectiva, y su música continúa explorando lo que significa ser humano, celebrando la fragilidad y la esperanza como motores de la vida.