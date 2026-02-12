Un hombre se encadena a las puertas del Chuac para reclamar una operación

Luis Suárez, vecino de Cambre, lleva desde 2024 esperando por una operación en el pie derecho. Harto de la espera, este jueves decidió encadenarse en la parada del autobús enfrente del Hospital de A Coruña.

"Voy para 75 años y empecé con este tema cuando tenía 73", explica Suárez. El cambrés dice que, tras haber visitado a múltiples podólogos, le dijeron que padecía de un dedo en gatillo en el dedo pulgar del pie. "Me dijeron que si no me operaba me quedaría cojo", señala. La lesión ha cambiado drásticamente su vida, ya que solía ser una persona muy activa y ahora no puede ni ir al gimnasio. "Cuando no hago deporte yo estoy mal", lamenta.

En el 2024 fue cuando empezó a registrar sus quejas ante Sanidade, a través de un escrito al conselleiro y al director general del Sergas. "Empecé también a hacer reclamaciones en atención al paciente, pero tampoco me hicieron ni caso", apunta Suárez. En total, ha presentado entre 30 y 60 quejas ante distintos organismos para reclamar su operación.

"Me tienen que operar, yo cada día ando peor", denuncia el cambrés, que añade que "como no me han hecho ni caso, decidí venirme aquí, a delante de la rotonda del Chuac y encadenarme". El afectado se enganchó a la parada del bus con unas cadenas de plástico alrededor de su cuello y con una pancarta con sus reclamaciones.

Suárez no tiene intención de parar con su protesta. "Otro día iré a Durán Loriga, al Ventorillo, o a donde haga falta", afirma.