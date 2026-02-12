Un hombre se encadena a las puertas del Chuac para reclamar una operación
Luis Suárez lleva desde 2024 esperando a que le realicen una operación quirúrgica en un pie
Luis Suárez, vecino de Cambre, lleva desde 2024 esperando por una operación en el pie derecho. Harto de la espera, este jueves decidió encadenarse en la parada del autobús enfrente del Hospital de A Coruña.
"Voy para 75 años y empecé con este tema cuando tenía 73", explica Suárez. El cambrés dice que, tras haber visitado a múltiples podólogos, le dijeron que padecía de un dedo en gatillo en el dedo pulgar del pie. "Me dijeron que si no me operaba me quedaría cojo", señala. La lesión ha cambiado drásticamente su vida, ya que solía ser una persona muy activa y ahora no puede ni ir al gimnasio. "Cuando no hago deporte yo estoy mal", lamenta.
En el 2024 fue cuando empezó a registrar sus quejas ante Sanidade, a través de un escrito al conselleiro y al director general del Sergas. "Empecé también a hacer reclamaciones en atención al paciente, pero tampoco me hicieron ni caso", apunta Suárez. En total, ha presentado entre 30 y 60 quejas ante distintos organismos para reclamar su operación.
"Me tienen que operar, yo cada día ando peor", denuncia el cambrés, que añade que "como no me han hecho ni caso, decidí venirme aquí, a delante de la rotonda del Chuac y encadenarme". El afectado se enganchó a la parada del bus con unas cadenas de plástico alrededor de su cuello y con una pancarta con sus reclamaciones.
Suárez no tiene intención de parar con su protesta. "Otro día iré a Durán Loriga, al Ventorillo, o a donde haga falta", afirma.
- “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
- La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero