Este hotel a hora y media de A Coruña se cuela entre los más originales de España para ir en pareja

Con San Valentín a la vuelta de la esquina son muchos los compostelanos que planean la escapada perfecta para salir de la rutina y reconectar son su pareja. Las escapadas románticas de fin de semana son una alternativa perfecta para este fin de semana, con el 14 de febrero en pleno puente de Carnaval al ser festivo el martes día 17 en A Coruña.

Y con esta fecha señalada en el calendario, National Geographic han seleccionado los hoteles más curiosos de España para ir en pareja. De entre los ocho seleccionados, hay uno situado en Galicia y está a solo una hora y media de A Coruña por carretera.

Mi Tesoro

Los seguidores de El Señor de los Anillos seguro que ya se hacen una idea de lo que van a encontrar en Mi Tesoro.

El complejo turístico, situado en Montecelo (Viveiro, Lugo), consta de tres apartamentos semienterrados estilo casa Hobbit, integrados a la perfección en la naturaleza.

El Faro del Norte, la Estrella de los Mares y la Cueva de la Sirena son los nombres de las tres cabañas ecológicas con capacidad para hasta seis personas.

Vista exterior de una de las cabañas estilo Hobbit / Mi Tesoro

Cada uno de ellos, que siguen la estética del mundo ideado por J. R. R. Tolkien, ofrecen todas las comodidades actuales y cuentan con dos dormitorios, salón-comedor, cocina equipada y terraza.

Esta propuesta es ideal para escaparse en pareja o escapadas tranquilas. Además de su entorno natural, la experiencia se completa con actividades como rutas a caballo, kayak, paddle surf o visitas a la costa.

Ruta de A Coruña a Viveiro por carretera. / @Google

Cómo llegar desde A Coruña

Desde la ciudad de A Coruña el trayecto hasta Viveiro ronda una duración de hora y media en coche y la ruta propuesta por los buscadores plantea circular por la autopista AP-9 hasta enlazar con la carretera LU-540 en caso de querer desplazarse hasta Viveiro para una escapada de fin de semana diferente sin salir de Galicia.