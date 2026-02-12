¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 12 de febrero

Píldoras de divulgación de ciencia y medicina

17.00, 20.00 y 21.00 horas. Coruña Comunica Ciencia organiza a las 17.00 horas una sesión de «píldoras científicas» con cinco divulgadores. A las 20.00 dará una conferencia el médico Diego González Rivas, y a las 21.00 horas se presenta la conferencia Tu tostadora te espía.

Teatro Colón (avenida de la Marina, 7)

Pieza audiovisual sobre mujeres cocineras

19.30 horas. La directora Encarna Otero presenta su obra Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida, que tiene como protagonista a Lucía Freitas, Ana Portals, Consuelo Rodríguez y María Xosé Sanmartín.

Asociación Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

Dúo de cello y de piano de la Filarmónica

20.00 horas. La Sociedad musical, constituida en 1904, presenta un recital conjunto de Iagoba Fanlo y de Juan Carlos Garvayo, que interpretarán piezas de Ludwig van Beethoven, Antonio Garamendi, Astor Piazzolla y Serguey Rachmaninov.

Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37)

Proyección de ‘Miss Bala’, de Naranjo

20.00 horas. El pase será a las 20.00 horas en la sala Marilyn Monroe. A la misma hora en la sala Fernando Rey, se podrá ver el filme No other land, de Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal y Rachel Szor.

Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)