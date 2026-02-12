La huelga de bus golpea a estudiantes de FP: "No nos podemos permitir perder clase"
Los afectados reúnen más de 500 firmas y piden a la Xunta un protocolo para estas situaciones, ya que agotan el límite de faltas que pueden tener por no tener transporte
La huelga de transporte por carretera en la provincia de A Coruña tiene una nueva víctima: el alumnado de Formación Profesional del Ánxel Casal. Muchos estudiantes, procedentes de zonas como Malpica, Betanzos, Oleiros o Viveiro, se han visto afectados por los paros, lo que les ha imposibilitado llegar a clase. "El problema es que, aunque las faltas pueden justificarse, el número permitido de ausencias sigue existiendo y se termina agotando", exponen en un comunicado. Por eso, y tras reunir más de 550 firmas, piden a la Xunta que se establezca un protocolo o guía para estas situaciones.
Una de las estudiantes, Adriana Pallas, que cursa el ciclo de Animación Sociocultural, explica que la huelga no solo a hecho que algunos compañeros no puedan asistir a clase sino que también ha supuesto un "desembolso económico" para muchos. "El mes pasado hubo días de huelga sin servicios mínimos y mucha gente tuvo que coger taxi o Bolt para poder llegar a clase, con lo que eso supone", relata.
Los paros de estos días, además, coinciden con exámenes. "No nos podemos permitir perder clase ahora", lamenta la alumna, que asegura que cuentan con el "apoyo de los profesores", aunque estos tampoco saben cómo actuar ante este tipo de situaciones.
Los estudiantes se han movilizado y han logrado reunir "más de 550 firmas" que ya han sido entregadas junto con una reclamación formal en el Registro para pedir a la Consellería de Educación "una solución". Por ahora, no han recibido respuesta. "No pedimos una medida concreta, solo una respuesta que tenga en cuenta la realidad que estamos viviendo", recoge el comunicado.
Así, indica Tallas, proponen que exista "un protocolo" para estos casos. "Igual que pasó con el COVID, pueden hacer una guía de cómo actuar en estas situaciones de huelga para que los estudiantes no se vean perjudicados. Esto puede pasar dentro de un año o dos. Que se establezca si nos mandan trabajo para hacer en casa o se hace teleformación, ya que tenemos pantallas y eso no sería un problema", detalla.
Los afectados apoyan "plenamente el derecho a huelga", pero ven "injusto" que su "futuro académico se vea perjudicado por una situación que es ajena" a su voluntad y esfuerzo. En el comunicado, explican que el CIFP Ánxel Casal cuenta con "ciclos formativos muy demandados y, en muchos caoss, únicos en la zona, por lo que gran parte del alumnado se desplaza desde localidades bastante alejadas". Esto hace que sea uno de los centros más afectados por la huelga de bus. "En algunas clases, de 25 estudiantes, sobre 20 dependen del bus para venir", exponen.
- “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
- La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero