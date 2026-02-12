Dos investigados por tráfico ilegal de figuras y joyas de marfil en A Coruña
Anunciaban los artículos en conocidas plataformas de compraventa online de segunda mano
La Guardia Civil, a través del Equipo del Seprona de la Comandancia de A Coruña, investigan a dos personas por un supuesto delito contra la fauna. Se les atribuye el tráfico de partes de especies protegidas sin la documentación legal exigida para realizar actividades comerciales de marfil de elefante (Loxodonta africana) y se les investiga por tráfico ilegal de figuras y joyas elaboradas con marfil.
La investigación se inició en el marco del Plan español de acción contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), tras detectar los agentes la publicación de dos anuncios en conocidas páginas web de compraventa de artículos de segunda mano. "En dichas plataformas se ofertaban piezas cuya comercialización está estrictamente regulada por el Convenio CITES y el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo. La normativa vigente prohíbe la venta o la tenencia para su venta de especímenes incluidos en el Anexo A, salvo que se demuestre fehacientemente que han sido adquiridos o introducidos en la Unión Europea conforme a la legislación de conservación de fauna y flora silvestres".explica la Guardida Civil en una nota informativa.
Tras las indagaciones, los agentes del Seprona lograron identificar a los anunciantes y localizaron a uno de ellos en la localidad coruñesa de Neda y al otro en a ciudad de A Coruña. "En el momento de la intervención, los propietarios no aportaron documentación que acreditase la legal procedencia y tenencia de los especímenes. Por este motivo, se levantaron actas por presuntas infracciones administrativas de contrabando al realizar operaciones comerciales con especies protegidas sin cumplir los requisitos legales", informan las autoridades.
Como resultado de la operación, la Guardia Civil aprehendió un lote de 5 figuras de elefante de diferentes tamaños y un segundo lote de 4 piezas de joyería, todas ellas elaboradas con marfil. La naturaleza del material fue confirmada posteriormente mediante un informe pericial emitido por la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en colaboración con técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Las piezas intervenidas han sido depositadas en la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña. Además, los implicados han sido puestos a disposición judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene activa la vigilancia sobre los canales de venta online para prevenir el tráfico ilegal de especies protegidas.
