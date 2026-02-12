Suspendido el pleno municipal de A Coruña tras un duro enfrentamiento entre PSOE y PP

El debate de una moción sobre la tramitación de licencias municipales acabó motivando la suspensión del pleno del Concello de A Coruña de este jueves durante dos horas con el fin de calmar los ánimos de los miembros de la Corporación, según explicó la alcaldesa, Inés Rey, tras el duro enfrentamiento entre el Gobierno local y el Partido Popular. Las acusaciones del concejal popular Antonio Deus al portavoz socialista, José Manuel Lage, sobre supuestas ilegalidades en la tramitación de permisos en una vivienda de su propiedad llevaron al segundo a calificarle de “sinvergüenza” y a decirle que “no es el primero que vino a pedir favores”. El BNG lamentó que se quiera "trasladar á Coruña a lameira en que se ten convertido a política madrileña".

La airada reacción de Deus, a quien la alcaldesa no dejó replicar, hizo que este optase por abandonar la sesión. Rey afeó a los populares que tratasen de provocar que les expulsase y de generar polémica con acusaciones falsas y ordenó continuar el debate, en el que Lage indicó que llamó sinvergüenza a Deus “por imputarle un delito” al tiempo que intentaba resolver asuntos personales pidiendo la intercesión municipal.

Lage también reprochó a los populares que no les bastase con el archivo por la Fiscalía de la denuncia presentada contra él por el caso de su vivienda y que Deus le acusase de haber falsificado documentos. “Los mismos que vienen a pedir favores son los que dan lecciones de moralidad”, dijo el portavoz del Gobierno local, quien se dirigió a los concejales del PP asegurando que “todos tienen cosas de las que se seguro no les apetece hablar”.

En el debate de la siguiente moción, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, tachó a Lage de “matón de feria” por su actitud, momento en que la alcaldesa le retiró el uso de la palabra, aunque Lorenzo continuó hablando sin el micrófono dirigiéndose a Lage, aunque no pudo oírse lo que le decía.

Al recuperar la palabra, acusó a los socialistas de “faltar al respeto a la democracia”, por lo que Rey optó por suspender el pleno cuando eran las 15.00 horas al considerar que se había “deturpado” el clima de la sesión y reanudarla a las 17.00 horas.