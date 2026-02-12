La UDC busca candidatos para probar los beneficios sobre el envejecimiento de una bebida de agua de las Cíes

'Seadrinks' es el nombre que recibe el brebaje, elaborado con agua de mar depurada de las Islas Cíes y susceptible de ser beneficioso en el envejecimiento activo. A través del Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría (GIGG), la Universidade de A Coruña (UDC) busca evaluar el posible impacto positivo de ingerir el líquido, con el profesor José Carlos Millán en cabeza.

El proyecto tendrá una duración total de ocho semanas, durante las cuales las personas participantes, divididas en dos grupos (uno de experimental y otro de control), consumirán un litro diario de la bebida que les corresponda (la original o el placebo). La isotónica está compuesta por un 63% de agua; un 25% de agua de mar depurada; un 10% de zumos ecológicos y un 2% de edulcorante ecológico. Por su parte, el preparado inactivo se diferencia en su composición al no incluir agua de mar y contener un 25% más de agua natural.

Tal y como declaran desde el grupo, la participación en el estudio no representa un riesgo para la salud, y tampoco se ofrecerá una compensación económica. Para garantizar máxima seguridad a lo largo del proyecto, se realizará un seguimiento semanal, así como una evaluación inicial y otra final, a las cuatro semanas. A su vez, los participantes deberán llevar un autorregistro diario, donde dejarán constancia de la cantidad ingerida y posibles incidencias. Asimismo, se les permite abandonar el ensayo en cualquier momento, si así lo solicitan.

Noticias relacionadas

Podrán participar aquellas personas mayores de 60 años residentes en Galicia, con disponibilidad semanal y capacidad para consumir diariamente la bebida, así como realizar el autorregistro requerido. Es importante consultar los indicadores de exclusión, como alergias o intolerancias a componentes presentes en las bebidas e hipertensión no controlada, entre otros. Para más información sobre el proceso o los requisitos, contactar con el equipo investigador a través del correo grupo.investigacion.gerontologia@udc.gal, o del teléfono 981 167 000, extensión 5890.