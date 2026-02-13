Accidente sin heridos en A Coruña por una salida de vía en el enlace de la autopista AP-9 con Alfonso Molina

Los accesos de entrada a la ciudad de A Coruña han registrado este viernes un accidente sin heridos tras la salida de vía de un vehículo, según ha informado la Guardia Civil. El Centro de Control de Tráfico del Noroeste ha precisado a Europa Press que el siniestro se ha producido en torno a las 06.30 horas. Ha sido en los accesos a la ciudad en el enlace de la autopista AP-9 con la avenida de Alfonso Molina y el accidete se ha saldado sin que se hayan registrado heridos, solo con daños materiales leves.