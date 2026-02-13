El Estado achaca a la Xunta el fracaso del proyecto de eólica experimental de Langosteira, que llegó a recibir 20 millones: "Incumplía condiciones y no alegó"

En 2022, la Xunta anunció un proyecto para crear una plataforma experimental de eólica marina en el puerto exterior de punta Langosteira, en colaboración con la Autoridad Portuaria y Red Eléctrica, que llegó a recibir 20 millones de una convocatoria de fondos europeos gestionada por el Estado; la iniciativa nunca salió adelante, algo de lo que el Gobierno gallego culpa al Ejecutivo central. Según defendió el pasado mes de noviembre en el Parlamento gallego el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, en un principio hubo apoyo del Estado para esta iniciativa, pero luego la descartó porque "era una zona de importancia para las aves". Pero la versión del Estado es diametralmente diferente. De acuerdo con fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el proyecto no se descartó por criterios ecológicos, sino porque en los trámites para construir la red de conexión eléctrica del proyecto, del organismo autonómico Instituto Enerxético de Galicia (Inega) tenía deficiencias que este no corrigió en el plazo que se le dio.

El Ministerio señala que en julio de 2023 el proyecto para construir la evacuación eléctrica se presentó a un procedimiento del propio Miteco "para conseguir excepciones a la normativa vigente". El Estado llegó a dar la solicitud como desistida de forma provisional porque, siempre según el Ministerio, la Xunta no dio respuesta a requerimientos de que subsanase problemas en la documentación que presentó, aunque finalmente se presentaron alegaciones y se dieron por buenas.

Pero la propuesta no pasó el filtro. De acuerdo con el Ministerio, la petición incumplía "las bases reguladoras de la convocatoria", pues las exenciones que pedía afectaban a normativa europea, no tenía un "carácter limitado", y "no eran indispensables para probar la tecnología, que podía materializarse con otro modelo de evacuación". Además, incumplían "otras condiciones de elegibilidad relacionadas con la madurez del proyecto piloto". El Miteco emitió una evaluación previa desfavorable y le dio "un plazo de 10 días para la presentación alegaciones, sin que se recibiera ninguna". "En consecuencia, el proyecto no fue admitido en la convocatoria", como sí ocurrió en otros casos.

En cuanto a la afectación a las aves, el Ministerio señala que durante la evaluación del proyecto en las ayudas de 20 millones que llegó a conseguir en 2023 "se identificó que la plataforma se levantaría en una zona con elevada sensibilidad ambiental". Pero esto "no influyó" en que la propuesta relacionada con la línea de evacuación eléctrica incumpliera las condiciones del concurso, "ni fue causa de rechazo, porque no se llegó a realizar una evaluación ambiental del proyecto propiamente dicha". Además, el Ministerio "no tiene constancia de que se haya intentado tramitar la línea de evacuación del proyecto –indispensable para su materialización– por una vía distinta" a la de esta convocatoria. "De hecho, no se ha llegado a solicitar la Autorización Administrativa Previa" para este proyecto, añade el Ministerio.

Energía del mar

La Xunta aprobó este lunes sacar a concurso por 5,7 millones de euros el proyecto Innomar, que quiere instalar en el entorno de punta Langosteira, donde se encuentra el puerto exterior, el "primer prototipo flotante" de España para monitorizar el mar y "evacuar la energía generada por las olas y por las mareas". La empresa que se lleve el contrato deberá diseñar, desarrollar y validar una "solución tecnológica innovadora" que permita la conexión de "múltiples prototipos de generación eléctrica" renovable.

El prototipo estará situado en la zona experimental de energías marinas de punta Langosteira, una infraestructura única, según el Gobierno gallego, para la validación de tecnologías marinas en condiciones reales y que está considerada como la segunda zona experimental del mundo con mayor concentración de energía de las olas, por detrás de la costa sur de Gales.