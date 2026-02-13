La agenda del Carnaval en A Coruña

Sábado

Lluvia por la mañana

El plato fuerte del día será el desfile de las comparsas. Ya han competido en música y letra, con premio para Monte Alto a 100, y a las 18.00 horas marcharán por San Andrés, Juana de Vega, plaza de Mina, el Cantón Pequeño, Entrejardines, el Hotel Atlántico, la dársena de la Marina y María Pita

Domingo

Precipitaciones por la tarde

La sala Pelícano ofrece entre las 16.30 y las 21.00 horas una fiesta de carnaval infantil, con perritos calientes, globoflexia, palomitas de maíz, zancudos, algodón de azúcar, payasos, confeti y DJs y dos pistas de baile, una reservada para los más pequeños.

Lunes

Aguacero todo el día

El Circo de Artesáns de San Andrés acogerá, como otros días de Carnaval, el Velatorio de la Sardina, preparando la procesión que cerrará el Entroido dos días después. A las 20.30 horas se proyectará en su sede el documental de Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto, que también tendrá pases el sábado y domingo

Martes de Carnaval

Chubascos por la mañana

En las primeras horas del día habrá varias ofrendas florales y se descubrirá la placa a Bego e Isa, choqueiras de Monte Alto, con una ofrenda a César San José. A las 17.00 horas empieza el concurso infantil y familiares de choqueiros, y a las 20.00 será la competición general en la calle de la Torre, donde actuará Chekan a las 21.00 horas