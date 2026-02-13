La alcaldesa de A Coruña pide "disculpas" por los insultos en el pleno y reprueba a quienes los pronunciaron

El enfrentamiento ocurrido el pasado jueves en el pleno municipal de A Coruña entre el concejal del PP Antonio Deus y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, llevó este viernes a la alcaldesa, Inés Rey, a pedir “disculpas a los ciudadanos” al entender que A Coruña “no se merece que se vivan situaciones bochornosas” como la que a su juicio se vivió en el Concello.

Durante la sesión, Deus acusó a Lage de actuar de forma irregular en la tramitación de la licencia de obras en una vivienda de su propiedad, a lo que el portavoz socialista replicó llamándole “sinvergüenza”. Deus reclamó a la alcaldesa una rectificación y ante su negativa, abandonó el pleno, que fue suspendido minutos después durante dos horas cuando el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, tachó a Lage de “matón de feria”.

“No voy a consentir que ningún miembro del Gobierno falte al respeto a nadie en los plenos”, manifestó Rey, quien añadió: “repruebo expresamente cualquier actitud encaminada a la falta de respeto a otros concejales”, aunque también advirtió: “No vamos a entrar en el juego en el que pretende meternos el Partido Popular”.

Poco antes de la comparecencia de la alcaldesa, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, hizo un llamamiento a PSOE y PP “para que recapaciten y rectifiquen”. Calificó lo sucedido como “un episodio más de una escalada” entre los dos partidos para trasladar a A Coruña “el barrizal” que a su entender constituye la política nacional y advirtió que el “espectáculo bochornoso” vivido en la sesión “solo sirve para descalificar la política”.

Rey manifestó estar “muy disgustada” con los incidentes del pleno, especialmente “en el plano emocional”, hasta el punto de que durante su intervención no pudo reprimir las lágrimas durante unos instantes.

Recordó que durante el pasado mandato, a pesar de contar con una Corporación muy fragmentada se pudo “pinchar aquel globo de la crispación que enturbiaba la política municipal y hacer de A Coruña un ejemplo de política sana” y que pensaba que esa convivencia podría mantenerse en el mandato actual.

Pero destacó que ya tuvo que pedir “en varias ocasiones que no se exportara esa mala política que hay en otras latitudes, concretamente en Madrid”, donde dijo que “cada pleno en el Congreso de los Diputados es un bochorno constante de a ver quién grita más, a ver quién da más golpes en el escaño, a ver quién dice la burrada más grande”.

Coincidió con Jorquera en que “eso lo único que contribuye es al descrédito, a la desafección de la política, que es lo que le interesa además a los extremistas”.

“No ha lugar a que haya descalificaciones como las que escuchamos porque no aportan nada”, dijo sobre lo sucedido en el pleno, donde también apreció “actitudes impropias de concejales, levantándose o retando a otros a salir al pasillo”.

“No fue nada edificante”, admitió sobre la bronca, que para ella fue “sumamente desagradable”. Sobre el origen del enfrentamiento, manifestó: “No somos robots. No somos máquinas, somos personas. Tenemos sentimientos y familia. Y cuando uno recibe ataques personales durante meses y meses, hay un momento en el que se explota”, aunque reconoció que “nunca es el momento para explotar”.

La alcaldesa se refería con estas palabras a los ataques que el PP lanza en cada pleno contra Lage por el caso de su vivienda y destacó que continúan pese a que la Fiscalía archivó la denuncia presentada sobre esos hechos, decisión con la que ella esperaba que no se reprodujeran esas alusiones.

“Lo que buscan precisamente es eso, que alguien no pueda más, que pierda los papeles”, se lamentó Rey quien dijo que es “duro estar escuchando permanentemente cosas muy fuertes que se dicen desde la bancada del Partido Popular”, al que acusó de “la degradación de la política”.