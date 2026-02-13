Los bomberos de A Coruña acuden al campus de Oza por un aviso de incendio

Los bomberos de A Coruña han recibido esta mañana un aviso por un posible incendio en un edificio público situado en As Xubias de Arriba, en concreto en el campus universitario de Oza, según informan fuentes del servicio de emergencias. La central de los bomberos recibió el aviso a las 09.02h desde las instalaciones donde se imparten los estudios del grado de Terapia Ocupacional, en un edificio situado junto al hospital marítimo de Oza.

Según informan los bomberos, trabajadores del centro avisaron de que, a su llegada al puesto de trabajo, encontraron "humo en las escaleras y zonas comunes" y señalaron que creían que el origen estaba en un despacho. Al lugar acudieron tres dotaciones con un total de ocho bomberos que, a su llegada, rápidamente localizaron el despacho y sofocaron el origen con varios extintores, según aclaran los servicios de emergencias en el parte de esta intervención, que concluyó tras ventilar todas las instalaciones con el fin de restituir la normalidad.