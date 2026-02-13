La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña

La borrasca Oriana es la novena que golpea a A Coruña y el resto de Galicia en lo que va de año. Este nuevo temporal toma hoy el relevo de Nils, que pasaba este miércoles con un importante vendaval, y llega también con fuerte inestabilidad y alertas en las cuatro provincias gallegas este viernes 13 de febrero.

Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia han activado alerta naranja en toda la costa gallega para hoy y mañana sábado por la previsión de olas de hasta 5 metros y mar de viento. Y este viernes los avisos no son solo para el litoral; Meteogalicia decreta también alerta amarilla en tierra por rachas de viento que pueden superar los 80 km/h, así que hoy también el viento volverá a soplar con fuerza en A Coruña. Mañana se mantiene el aviso naranja en el litoral coruñés y en toda la franja costera de Galicia y el domingo la Aemet mantiene aviso amarillo en la costa noroeste de A Coruña por olas de hasta 4 metros y rachas de viento de 60 km/h.

Tras semanas marcadas por la lluvia y las alertas meteorológicas, la única novedad en la predicción para los próximos días es que tanto Aemet como Meteogalicia coinciden en que durante la tarde del sábado habrá un paréntesis sin precipitaciones y se podrán aparcar los paraguas, así que previsiblemente el desfile de comparsas y carrozas del Carnaval de A Coruña discurrirá bajo una tregua de tiempo más estable que el que está marcando prácticamente todo lo que va de invierno.

Esto será el sábado. Hoy de momento hay que hablar un viernes marcado por la inestabilidad atmosférica, situación a la que hay que añadir la entrada de una masa de aire polar marítima, como indicaba ayer el pronóstico de MeteoGalicia.

Este viernes 13 de febrero se esperan intervalos nubosos, con chubascos localmente tormentosos que pueden ir acompañados de granizo en Galicia.

Bajan las temperaturas

La cota de nieve seguirá bajando progresivamente desde los 1.200 metros --donde se situará por la mañana-- hasta los 800 por la noche, mientras que las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los vientos soplarán del noroeste, moderados con intervalos fuertes en tierra y rachas muy fuertes en las montañas. El viento será fuerte en el mar.

Los termómetros en A Coruña registrarán hoy muy poca oscilación térmica, con mínima de 10 grados y máxima de 12 grados. Para mañana sábado se esperan 8 grados de mínima y 13 de máxima, y para el domingo Meteogalicia prevé 9 de mínima y hasta 16 de máxima, así que la semana concluirá con una recuperación de las temperaturas máximas. Para el domingo, día 15, Meteogalicia prevé nubosidad en aumento a lo largo del día, previsiblemente sin precipitaciones hasta el final de la jornada.

El tiempo en A Coruña para el puente de Carnaval

¿Y cómo viene el tiempo para el puente del martes de Carnaval? El día 17 es festivo en A Coruña y en gran parte de los concellos gallegos por las celebraciones del Entroido, así que muchas personas están pendientes de la predicción meteorológica para organizar sus agendas. Meteogalicia lo que adelanta es que en la próxima semana Galicia seguirá bajo influencia de bajas presiones y con viento del suroeste, así que la probabilidad de precipitaciones será alta en la mitad oeste de la comunidad gallega y más baja en la mitad este, así que las provincias atlánticas, A Coruña y Pontevedra, tienen más papeletas para recibir lluvias que las provincias del interior, Lugo y Ourense. Las temperaturas irán en progresivo descenso con el avance de la semana, así que el tiempo de los cocidos típicos del Entroido llega con una caída de los termómetros que invita a disfrutar también de actividades a cubierto. Más información.