Un buque con bandera de luces / LOC

Antón Peruleiro

El buque de asalto anfibio San Giusto, de la Marina italiana, se halla amarrado estos días en el muelle de Calvo Sotelo Sur, por lo que es visible desde el exterior del puerto. Durante la noche, en su proa se encienden unas luces con los colores verde, blanco y rojo, que se corresponden con los de la bandera de Italia, por lo que al pasar por la avenida de Linares Rivas es fácil adivinar a qué nacionalidad pertenece el navío.

