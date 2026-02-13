Un buque con bandera de luces
Antón Peruleiro
El buque de asalto anfibio San Giusto, de la Marina italiana, se halla amarrado estos días en el muelle de Calvo Sotelo Sur, por lo que es visible desde el exterior del puerto. Durante la noche, en su proa se encienden unas luces con los colores verde, blanco y rojo, que se corresponden con los de la bandera de Italia, por lo que al pasar por la avenida de Linares Rivas es fácil adivinar a qué nacionalidad pertenece el navío.
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
- La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
- Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña