El Hospital de A Coruña incorpora la robótica en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido: "Va a suponer un antes y un después"

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) incorpora la robótica en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido. La Unidad de Neurrehabilitación del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Marítimo de Oza cuenta, desde hace un par de semanas, con un sistema robotizado de recuperación en marcha, una tecnología que supone “un salto cualitativo” en la rehabilitación funcional de afectados por esa dolencia, a la que se sumará, además, un equipo de entrenamiento del miembro inferior con control inteligente. Una nueva dotación que ha supuesto una inversión de 450.000 euros, por parte de la Xunta, en el marco de la Estrategia galega de enfermedades raras 2025-2030.

“Estamos muy contentos con la incorporación de esta tecnología robótica, con equipamiento especializado para hacer un tratamiento de neurorrehabilitación intensiva, fundamental para que los pacientes evolucionen mejor. Está demostrado en la evidencia clínica que, para que un paciente mejore completamente, necesita por lo menos tres horas al día de tratamiento. Y esto nos lo va a facilitar”, resaltó el doctor Miguel Alonso Bidegain, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la demarcación sanitaria coruñesa, este viernes, durante la presentación del nuevo equipamiento. Un acto en el que participó el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Prada, acompañado de su homólogo del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, y de la subdirectora xeral de Atención Hospitalaria, Raquel Vázquez.

Una "especie de laboratorio de marcha"

El doctor Alonso Bidegain definió la nueva tecnología implementada en la Unidad de Neurorrehabilitación como “una especie de laboratorio de marcha” para “pacientes con daño cerebral adquirido (ictus, traumatismo craneoencefálico…), que no pueden caminar y que no se sostienen de pie”.

“Los pacientes pueden hacer hasta 1.500 pasos en media hora. Con eso conseguimos que en el circuito neuronal se vayan reproduciendo y repitiendo los pasos, y le vaya haciendo como un 'feedback' que permite que le paciente se recupere antes” Miguel Alonso Bidegain — Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Chuac

“Tenemos un aparato con un arnés que sujeta a los pacientes, de modo que pueden estar de pie y caminar”, detalló el jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Chuac, acerca de una tecnología que “permite a los pacientes hacer ciclos repetitivos de marcha”. “Pueden hacer hasta 1.500 pasos en media hora. Con eso conseguimos que en el circuito neuronal se vayan reproduciendo y repitiendo los pasos, y le vaya haciendo como un feedback que permite que le paciente se recupere antes”, señaló.

Los nuevos equipamientos, en la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital Marítimo de Oza (Chuac). / Casteleiro

"Acondicionamiento físico y recuperación motora"

“A mayores -agregó el doctor Alonso Bidegain-, contamos con otro aparato que tiene un efecto similar. Es como si fuese una especie de bicicleta elíptica, que dispone también de un control de cilindro, con un arnés similar que posibilita que los pacientes puedan ir incluso sentados, y que permite trabajar el acondicionamiento físico y también la recuperación motora”, especificó el jefe de Medicina Física y Rehabilitación del complejo hospitalario coruñés, antes de considerar que la incorporación de estos nuevos equipos “va a suponer un antes y un después para el tratamiento de los pacientes del área sanitaria”.