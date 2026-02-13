La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: "Siempre me quedo sin sus milhojas"

Los más golosos de A Coruña tienen en la ciudad muchas opciones entre las que elegir. Aunque en 2025 cerró Glaccé, la icónica pastelería de la calle Menéndez Pelayo, la urbe se está renovando con otras propuestas dulces, como los golfeados de Mery's Sweets en el Ventorrillo o el local de cheesecakes As Cremosas, en pleno centro.

Junto a estas nuevas incorporaciones, resisten, además, varias pastelerías 'de siempre', que llevan décadas azucarando la vida de los coruñeses. Una de ellas, abierta desde 1957, ha llamado la atención del chef con Estrella Michelín Fernando Caco Agrasar, que ha confesado que el establecimiento prepara uno de sus mayores 'placeres culpables': la tarta de milhojas.

Hablamos de la Confitería Berna, un icono de la repostería en la ciudad que se ha hecho un nombre, entre otras razones, por su savoir-faire al elaborar este postre hojaldrado. El local, ubicado en el número 19 de la calle Marcial del Adalid, ha ido perfeccionando su receta con los años, obteniendo una delicia que logra cautivar hasta a los maestros de cocina más prestigiosos.

Las milhojas de la Confitería Berna, una tentación con más de medio siglo de historia

Por fuera, las milhojas de la Confitería Berna parecen iguales a las que se podrían encontrar en cualquier otra pastelería. Sin embargo, su forma de trabajar el hojaldre y los rellenos llevan varias décadas fascinando a A Coruña.

Caco, propietario y chef de As Garzas, Oceánico y Salitre, es uno de los que han caído enamorados ante su preparación. En una entrevista con la creadora de contenido @nosinmiszapas, el reputado cocinero confesó que la histórica pastelería elabora su tarta de cumpleaños predilecta, un postre a priori sencillo que a él le cuesta mucho conseguir.

"Una de mis tartas es la milhoja y, si hablamos de milhoja en A Coruña, tenemos que hablar de Berna", respondía el chef, ante la pregunta de dónde iría a buscar su pastel de cumpleaños. Añadía, sin embargo, que conseguir este dulce es una misión difícil. "Me quedo siempre sin ella, porque yo cumplo el día 6 de enero y Berna el 6 de enero solo hace roscones", lamentaba.

Es, de hecho, uno de los pocos templos históricos del roscón que quedan en la urbe, junto a la Confitería Flory, que reunía estos Reyes largas colas a sus puertas. Su dedicación exclusiva a esta receta en estas fechas señaladas dejan huérfanos a los coruñeses de otras de sus delicias, como las milhojas que el local prepara rellenas de nata o crema.

Con varias capas de crujiente hojaldre, este clásico de la repostería francesa es uno de los más aclamados en la pastelería. En Berna la sirven -como dicta la receta- espolvoreada con una suave lámina de azúcar glas y decorada con frutos rojos para conseguir, como ellos mismos indican, "un clásico de sabor y textura equilibrada".

De los piononos a las tartas más tradicionales

Aunque las milhojas se han ganado una fama más que merecida, en esta popular pastelería de A Coruña hay una carta muy variada. Sus tartas, como la ópera, la de San Marcos o la de selva negra, conviven en el expositor con delicias italianas como el pionono y con el que probablemente sea uno de los postres más famosos del mundo: el cruasán.

Como no podía ser de otra forma si se tiene en cuenta su nombre, la confitería Berna también cuenta con bollos suizos, y con un postre 'vecino', el bizcocho de almendra y tocinillo Viena. Además, destaca su brazo de nata con fresas, el irresistible dulce que, junto con los hojaldres, les permitió darse a conocer en la ciudad hace casi 70 años.

El postre fue uno de los primeros que el local presentó al público en su apertura en 1957. Por aquel entonces, llevaban las riendas del negocio Manuel Vázquez y Manuela Pardo, que lograron convertirse en emblema "tras años duros de trabajo".

En la actualidad, el negocio sigue en manos de la familia, pero en las nuevas generaciones. Los hijos del matrimonio continúan "al frente de Berna, cuidando y mimando a los clientes" con sus fantasías dulces y, por supuesto, con unas milhojas sobre las que más de uno espera soplar las velas cada año.