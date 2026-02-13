A Coruña dedica un ciclo a las mujeres en el cine por el 8 de marzo

La programación del Concello de A Coruña con motivo del 8 de marzo incluirá este año el ciclo Mulleres de Cine, que se celebrará en el teatro Colón y reunirá a mujeres del mundo de la cultura alrededor de películas que marcaron su trayectoria vital o creativa.

La alcaldesa, Inés Rey, calificó esta iniciativa como una “propuesta cultural comprometida con la igualdad, la visibilización de las voces femeninas y con la promoción de una programación diversa y accesible a la ciudadanía”. Cada sesión estará comisariada por una profesional destacada, que escogió una obra cinematográfica significativa, contará, además de la proyección, con un coloquio.

La primera sesión será el 7 de marzo a las 20.00 horas para que Bea Lema estrene su corto O corpo de Cristo, inédito en Galicia y basado en el cómic homónimo con el que ganó el Premio Nacional de esta modalidad artística en 2024. Estará acompañada por Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic en 2025 y autora de Lo sabes aunque aún no te lo he dicho.

El 8 de marzo a las 17.00 horas la actriz María Vázquez presentará Los pequeños amores (Celia Rico, 2024). El 12 de marzo a las 20.00 horas la artista Aida Tarrío presentará la película Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) y el 22 de marzo a las 19.00 horas la escritora Ledicia Costas lo hará con La quimera (Alice Rohrwacher, 2023). Cada sesión tendrá un precio de 5 euros y podrán adquirirse en Ataquilla, la plaza de Ourense y en el propio teatro los días da proyección.

Bea Lema recordó que el cómic que dio origen al corto ganó el Premio Castelao de Banda Deseñada en 2017 y que ya cuenta con ocho traducciones. “Este proceso del corto fue como introducirme en el lenguaje cinematográfico, también fue un ejercicio de síntesis, porque tuve que quedarme con la esencia de la historia”. La obra se estrenó internacionalmente el mes pasado en el Festival Internacional de Rotterdam y ahora circula por diferentes certámenes.

Laura Seoane, directora del Instituto Municipal de Cultura y Espectáculos, comentó que para las mujeres “no es que sea más difícil trabajar en el campo de la cultura, creo que a veces lo que es difícil es alcanzar lugares de responsabilidad y de mando”, aunque confesó ser “muy positiva, porque es cierto que en los últimos años sí que ha habido un crecimiento muy grande de las mujeres artistas” y que tienen “mucha más visibilidad” en todos los ámbitos de la cultura.