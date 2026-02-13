La coruñesa Cinfo, de laboratorio de R a tecnológica con ambición nacional e internacional

“Esperamos que en los dos o tres próximos años tengamos, al menos, un 50% de crecimiento”. La afirmación de Antonio del Corral no es una declaración de intenciones retórica. Es la síntesis de un giro estratégico que ha transformado a la firma coruñesa Cinfo de laboratorio tecnológico interno a convertirse en una empresa con ambición nacional e internacional.

La compañía nació en el año 2000 como brazo de innovación de R, concebida para “terminar la tecnología y llevarla al mercado gallego como nosotros queríamos que se presentase”, explica el CEO y fundador de Cinfo. Durante casi dos décadas, la firma trabajó sobre todo para su matriz, desarrollando soluciones avanzadas en digitalización, decodificadores y hogar conectado.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando un grupo de directivos propuso su externalización. “Ahí dejó de ser un laboratorio de innovación y se convirtió en una empresa normal”, sostiene Del Corral, que reconoce que el proyecto actual de Cinfo arrancó ese año.

Hoy, la compañía coruñesa es una tecnológica especializada en vídeo, multimedia e inteligencia artificial. Combina servicios a grandes operadores y televisiones con una cartera creciente de productos propios. “Participamos en muchas de las piezas del ciclo del vídeo, desde la ingestión hasta la emisión y la medición de audiencias”, explica.

Trabaja para Televisión Española en servicios de previsión y experiencia de usuario, desarrolla interfaces para operadores como Euskaltel o R y gestiona sistemas de metadatos en entornos de televisión tradicional y streaming.

Más de un centenar de proyectos

A esa base de servicios —que incluye más de un centenar de proyectos activos— se suma una apuesta decidida por soluciones propias. La plataforma tiivii, que retransmite cada fin de semana cerca de 250 partidos de diferentes deportes en Galicia, se ha replicado ya en Asturias y en competiciones nacionales de hockey.

Su sistema multicámara patentado permite al usuario elegir en tiempo real el ángulo de visión. “Queremos convertirnos en la empresa española de referencia en la instalación deportiva inteligente”, afirma Del Corral.

Producción automática de eventos deportivos. / Cedida

La estrategia pasa por integrar en un único ecosistema cámaras, marcador, realización televisiva, VAR de pista, distribución, audiometría e incluso sensores de eficiencia energética. “Si quieres un campo con toda la tecnología necesaria no solo para funcionar, sino para emitir y prestar servicio a clubes y federaciones, lo puedes hacer todo con nosotros”, asegura. Ese modelo vertical es el que debe sostener el salto en ingresos: Cinfo cerró 2025 con siete millones de euros y 100 empleados, y prevé alcanzar los 8,5 este año.

En paralelo, la empresa acelera en inteligencia artificial. Su plataforma tiivii AI coordina diferentes motores de inteligencia artificial capaces de analizar documentación, generar contenidos y automatizar procesos complejos dentro de una empresa. “Las pymes no necesitan solo un chatbot; necesitan que la inteligencia artificial haga trabajo real por ellas”, subraya. El objetivo es ofrecer agentes que gestionen tareas concretas sin intervención continua del empleado. “Que funcione sola”, resume.

Internacionalización

Cinfo cuenta con un datacenter propio para IA, con miles de CPUs y decenas de GPUs de alto rendimiento, lo que le permite desplegar análisis de vídeo o IoT (aparatos conectados a internet). Esa infraestructura refuerza su posicionamiento en proyectos de administración pública, gemelos digitales o control inteligente de infraestructuras.

La internacionalización es gradual. La empresa ha sido reconocida entre las 2.000 más innovadoras de Europa tras un proyecto financiado por la UE. Sin oficinas fuera de España, asiste a ferias en África y América y busca homologaciones como la de FIBA para su sistema de vídeo arbitral. “Nuestro producto es internacional; lo que ocurre es que abrir mercado fuera exige inversión y para una empresa pequeña es un reto”, reconoce.

IA para detección de basuras abandonadas. / Cedida

En talento, Del Corral rehúye el modelo intensivo en plantilla. “Hay modelos basados en ser muchos y otros en hacer buen producto. Nosotros estamos en el segundo”, apunta. Con una rotación del 6-7%, muy por debajo del sector, la compañía apuesta por I+D propio y proyectos tecnológicamente avanzados como herramienta de retención.

Para el CEO de Cinfo, la IA, lejos de reducir empleo, aumentará la exigencia competitiva. “En cuanto se asuma la productividad que aporta, los clientes pedirán más proyectos y más rápidos”, esgrime.

Su conclusión es pragmática: “Vamos a tener que seguir contratando. Lo que ocurre es que vamos a hacer muchas más cosas que antes”. En ese equilibrio entre especialización, producto y automatización se juega el siguiente salto de una de las tecnológicas más transversales del ecosistema coruñés y gallego.

Solución de IA para pasos de peatones / Cedida

Del laboratorio interno a empresa independiente

El primer hito estratégico de Cinfo no fue tecnológico, sino societario. La compañía nació en 2000 como laboratorio de innovación de R, con un único cliente y foco en digitalización y decodificadores. Durante años funcionó como soporte avanzado para su matriz. El cambio se produjo en 2018, tras la integración de R en Euskaltel, cuando parte del equipo directivo planteó su externalización.

“Fue un acuerdo amistoso: Euskaltel seguía siendo cliente, pero nosotros pasábamos a competir en el mercado”, resume Antonio del Corral. Esa decisión obligó a redefinir modelo, cartera y cultura corporativa. “El proyecto actual empieza en 2018”, insiste, marcando distancias con la etapa anterior.

Desde entonces, Cinfo combina servicios recurrentes a grandes operadores con desarrollo de producto propio y comercialización directa. La independencia le permitió diversificar clientes, estructurar unidades especializadas —de vídeo, streaming, internet de las cosas o inteligencia artificial— y fijar una estrategia de crecimiento menos dependiente de un único contrato tractor. Ese tránsito, más que la evolución tecnológica, explica su actual posicionamiento en el mercado audiovisual y digital.