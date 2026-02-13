El director Case Scaglione debuta con la Sinfónica de Galicia en A Coruña: "Compartir la música es muy humano"

Case Scaglione, director musical de la Orquesta Nacional de Île de France (ONDIF) y director principal de la Orquesta de Cámara de Württemberg Heilbronn (en Alemania), siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música. "Mis papás eran, digamos, personas de negocios, pero estábamos todo el tiempo en museos y conciertos. Un día, fuimos a ver una ópera cuando yo tenía unos ocho o nueve años, y fue una experiencia increíble para mí. Desde ese momento yo supe que quería ser director de orquesta", relata en perfecto español.

Con su larga trayectoria a la batuta, Scaglione se estrena con la Orquesta Sinfónica de Galicia de la mano del violonchelista alemán Maximilian Hornung. Juntos, y acompañándose de los músicos de la agrupación gallega, interpretarán las famosas Danzas Sinfónicas de Rachmáninov el viernes y sábado 13 y 14 de febrero a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera, en A Coruña.

Habiendo trabajado en numerosos países a lo largo de América, Europa y Asia, explica su dominio del idioma por su lugar de procedencia. "Nací en Texas, por eso hablo un poco de castellano. No es perfecto, porque no tengo casi ocasión de practicar", bromea. Inició su periplo en el mundo musical en el conservatorio de Estados Unidos, para acabar convirtiéndose en director asociado de la Filarmónica de Nueva York, así como de la Orquesta Debut de la Fundación de Jóvenes Músicos de Los Ángeles.

Melodías, más allá de fronteras

Escogiendo el chelo como instrumento favorito, está convencido de que la música puede enseñar "cómo eran los seres humanos de hace 400 años". Explica que, cuando está en contacto con esta forma de arte auditivo, lo que le "pega muy fuerte, cada vez, es que las emociones que tenemos han sido siempre así, también con Beethoven y con Mozart. Tal vez el estilo musical es un poco diferente, pero los sentimientos son eternos".

Por otro lado, afirma que estos sonidos armónicos son "la única forma de arte donde no necesitamos una referencia. Por ejemplo, si tú quieres leer un texto de Pushkin y no hablas ruso, vas a tener problemas a la hora de comprender lo que dice". En contraposición, "no es necesario tener traducción para la música", opina, porque es un sonido que viaja y se entiende "al instante". Tal y como lo vive Scaglione, "compartir la música es muy humano".

Después de haber compartido su ritmo en América, Europa y Asia, se considera un "maestro de culturas". Nacido en Texas y con padrinos mexicanos, siente su hogar "en todos lados". Con la comprensión como máxima, comenta: "Si alguien tiene otro idioma, otra cultura, para mí eso no es un problema. Trato de encontrar las cosas que nos conectan".

La gastronomía gallega, en un pedestal

A pesar de llevar menos de una semana en la ciudad, Scaglione se declara totalmente enamorado de los platos típicos. Su dictamen sobre A Coruña es inmediato y contundente: "¡Me encanta!", expresa. Al terminar los ensayos, el guía callejero del compositor es, más que su afán turístico, su estómago. "Estoy comiendo todo el tiempo", admite riendo. Su paladar se decanta por los manjares de mar, porque, a pesar de encantarle las recetas de su infancia. "Los mariscos no sé cómo cocinarlos, así que estoy aprovechando aquí", relata.

La comida "increíble" se lleva, sin duda, más que su aprobación, pero la gente también será algo que recuerde de su paso por la ciudad. Durante uno de sus días de callejeo, dejó pasar a un viandante, quien le agradeció el gesto. "Él me dijo, sinceramente, '¡muchísimas gracias! Eso no se encuentra en otros países", cuenta, todavía sorprendido.

El domingo 15 de febrero dirá adiós (un hasta luego, quizás) a A Coruña para dirigir una ópera en París, pero tiene como meta ampliar horizontes y familiarizarse con el vocabulario gallego. Por el momento, se lleva 'morriña' en la maleta.

Un programa lleno de emociones

Para Scaglione, el sello de identidad de la Orquesta Sinfónica de Galicia es su sinceridad. "Sinceridad de trabajo, de expresión", aclara. Aunque el estadounidense ya conocía a los gallegos, la relación entre músico y agrupación nace años atrás, cuando fueron a ver un concierto que dirigió en otra parte de España, "hace unos tres años, y les gustó mucho". "Después me contactaron", narra el compositor.

Los músicos del conjunto irradian, según Scaglione, "una mezcla de una calidad muy, muy alta, pero al mismo tiempo es muy relajado, muy humano". Detrás de la perfección de la banda, el director se encontró una gran voluntad de aprendizaje. "Ellos quieren saber, durante el proceso de ensayar, por qué estamos tocando fuerte, por qué piano aquí y forte aquí. Resulta algo muy sincero", declara.

En lo que se refiere a la obra que están preparando junto con el violonchelista "de primera clase" Maximilian Hornung, Scaglione adelanta que se trata de "un programa muy profundo, con muchas emociones", a la par que variado. Tocarán el "muy famoso" concierto para violonchelo en mi menor, Op. 85, de Edward Elgar (1919), así como las Danzas Sinfónicas de Rachmáninov, Op. 45, que, según Scaglione, son "populares, pero muy accesibles".

