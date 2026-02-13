La entronización del Dios Momo, en peligro por el temporal
Las rachas de viento pueden superar esta noche los 80 kilómetros por hora
La borrasca Oriana amenaza con frustrar el reinado del Dios Momo. La ubicación habitual de su entronización, en el Obelisco, ha tenido que ser traslada debido a las obras de reforma que se ejecutan en los Cantones.
En un primer momento, el lugar seleccionado para celebrar el homenaje a la gran figura del Carnaval fue la plaza de España, pero las condiciones meteorológicas previstas para la noche de este viernes obligaron a cambiar de nuevo el escenario a la plaza de As Atochas por motivos de seguridad.
A pesar de las diferentes localizaciones propuestas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad durante la celebración, la alcaldesa Inés Rey reconoció esta mañana la posibilidad de que el acto pueda ser interrumpido debido a la previsión de fuertes vientos.
Y es que las rachas de viento podrán superar los 80 kilómetros por hora, según indica Meteogalicia en su previsión. Este viernes está activado un aviso amarillo por fuertes vientos y hay alerta naranja en el litoral por olas que pueden alcanzar los cinco metros.
Si finalmente el temporal ofrece una tregua esta noche, la entronización del Dios Momo se celebrará a las 21.00 horas y habrá discurso y actuación de la comparsa Monte Alto a 100.
