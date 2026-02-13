¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 13 de febrero

Os Rosales celebra el Carnaval

Festival de Carnaval con talleres de maquillaje y de globoflexia para los más pequeños. También habrá un fotomatón para que los niños y niñas se lleven un recuerdo de su disfraz.

17.30 horas. Centro comercial Los Rosales

Entronización del dios Momo

El dios Momo recibe al Entroido 2026, con un discurso y la actuación de la comparsa Monte Alto a 100. Este año, cambia de ubicación y deja los Cantones, en obras, por la Atalaya de San Roque.

21.00 horas. Atalaya de San Roque

Foliada y comida en A Revolteira

Non Fagas Ruido y las Cantareiras Revolteiras abren la fiesta de Carnaval en A Revolteira, donde se espera la llegada de los disfraces más originales para celebrar con mucha música.

19.30 horas. A Revolteira