¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 13 de febrero

Encuentra en nuestra guía cultural y de ocio diversidad de propuestas para todos los públicos

Entronización del Dios Momo en el Entroido de A Coruña.

Entronización del Dios Momo en el Entroido de A Coruña.

RAC

Os Rosales celebra el Carnaval

Festival de Carnaval con talleres de maquillaje y de globoflexia para los más pequeños. También habrá un fotomatón para que los niños y niñas se lleven un recuerdo de su disfraz.

17.30 horas. Centro comercial Los Rosales

Entronización del dios Momo

El dios Momo recibe al Entroido 2026, con un discurso y la actuación de la comparsa Monte Alto a 100. Este año, cambia de ubicación y deja los Cantones, en obras, por la Atalaya de San Roque.

21.00 horas. Atalaya de San Roque

Foliada y comida en A Revolteira

Non Fagas Ruido y las Cantareiras Revolteiras abren la fiesta de Carnaval en A Revolteira, donde se espera la llegada de los disfraces más originales para celebrar con mucha música.

19.30 horas. A Revolteira

  1. “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
  2. El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
  3. La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
  4. Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
  5. Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
  6. Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
  7. Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña
  8. Doble protesta de transporte en A Coruña este miércoles: huelga indefinida de bus y paro de algunos maquinistas

La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 13 de febrero

El Estado achaca a la Xunta el fracaso del proyecto de eólica experimental de Langosteira, que llegó a recibir 20 millones: "Incumplía condiciones y no alegó"

El director Case Scaglione debuta con la Sinfónica de Galicia en A Coruña: "Compartir la música es muy humano"

La coruñesa Cinfo, de laboratorio de R a tecnológica con ambición nacional e internacional

Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos

O Xoves de Comadres, a festa recuperada na Coruña que se adianta ao Entroido

Luisa Simón, dueña de un piso turístico cerrado en A Coruña: "Era un complemento, daba empleo y pagaba impuestos: ahora está vacío"

