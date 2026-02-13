¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 13 de febrero
Encuentra en nuestra guía cultural y de ocio diversidad de propuestas para todos los públicos
Os Rosales celebra el Carnaval
Festival de Carnaval con talleres de maquillaje y de globoflexia para los más pequeños. También habrá un fotomatón para que los niños y niñas se lleven un recuerdo de su disfraz.
17.30 horas. Centro comercial Los Rosales
Entronización del dios Momo
El dios Momo recibe al Entroido 2026, con un discurso y la actuación de la comparsa Monte Alto a 100. Este año, cambia de ubicación y deja los Cantones, en obras, por la Atalaya de San Roque.
21.00 horas. Atalaya de San Roque
Foliada y comida en A Revolteira
Non Fagas Ruido y las Cantareiras Revolteiras abren la fiesta de Carnaval en A Revolteira, donde se espera la llegada de los disfraces más originales para celebrar con mucha música.
19.30 horas. A Revolteira
