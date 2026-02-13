La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
La CIG afirma que el paro está anulado 'sine die' mientras no les conteste Comisiones Obreras, que a su vez espera una respuesta de la patronal
Los buses interurbanos circularán este sábado por las carreteras de la provincia de A Coruña, pero sin acuerdo para cerrar el conflicto que llevó a a una huelga en el sector ni consenso entre los sindicatos. CIG, CCOO y UGT empezaron el paro conjuntamente, pero estos dos últimos, más próximos a un pacto con la patronal, se desmarcaron posteriormente. CIG acabó desconvocando también el paro desde este viernes, y según señalaron en la noche de esa jornada a LAOPINIÓN fuentes de CIG, la huelga «está suspendida sine die en tanto non conteste Comisións» para clarificar su postura, y «Comisións aínda non contestou».
Esta central señala que, después de que las asambleas de trabajadores votasen en contra de un preacuerdo, se envió una nueva propuesta a la patronal con «ocho puntos», que esperaban que se contestase este mismo viernes. Pero, según explicaron fuentes del sindicato a última hora a este diario, todavía no se había recibido respuesta, y posiblemente no la habrá hasta el lunes; una vez que se reciba, se valorará qué hacer. UGT, por su parte, propuso un «convenio de eficacia limitada al que puedan adherirse los trabajadores que así lo deseen». Fuentes de la patronal indicaron que «seguiremos adiante dialogando con CCOO y UGT», y denunciaron los «actos de vandalismo de estos días», en particular del jueves y el viernes, «onde só un sindicato estaba en folga», en alusión a CIG. «Con violencia non hai negociación», señalaron las mismas fuentes.
