Momo derrota a la borrasca y ordena llenar las calles de A Coruña de «ledicia de vivir»

Momo bajó este viernes del Olimpo y se subió al púlpito, y la borrasca Oriana, que había amenazado con tumbar su entronización, sirvió en cambio para esparcir su verbo por los cielos. Llamado por María Pita, no faltó a la cita la deidad del Entroido coruñés, aunque este año, tras encadenar cambios, fuese en As Atochas y no en el Obelisco como es habitual, y no se mordió la lengua en un discurso que hizo burla de lo pretendidamente serio, y risa de lo trágico.

Iago López

Porque en el discurso hubo recuerdos al «tendeiro matón» que gobierna en la Casa Blanca, al envenenador «Rasputinputin», a Óscar Puente y a Santiago Abascal, a Montero y a Feijóo, y Momo, monarca eterno hasta el miércoles y cuyo primer decreto fue imponer la acracia, mandó que los coruñeses sean soldados en su «exército de disparates». Que se embriaguen «de vida e de amor», que se mofen de los demás, pero también de ellos mismos, y que tomen con alegría las calles de la «cidade máis divertida e libertaria do planeta».

Los 'súbditos' del Momo celebran la llegada del Entroido contra viento y marea / Iago López

Y es que, dicen las bromas con sabor a verdad del dirigente vestido de bufón, «todo está xa escrito, este carnaval non é nada novo, leva anos repetíndose». Si los que dan ejemplo son ridículos y los altos motivo de burla, si «a vida é unha festa de disfraces, eterno baile entre descoñecidos», eso no es motivo para que el ruido y la furia hagan perder «a ledicia, aínda, de vivir». Sus súbditos celebraron riendo y bailando, y este sábado por la tarde, las comparsas marcharán por las calles de la ciudad para conquistar María Pita.