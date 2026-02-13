Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha quedado el complejo deportivo de Elviña I tras la reforma

Se atendieron a cuestiones de eficiencia energética y accesibilidad en el interior y exterior de las instalaciones

Roberto García y Diego Calvo en su visita al Complejo Polideportivo de Elviña I

Roberto García y Diego Calvo en su visita al Complejo Polideportivo de Elviña I / Cedida

RAC

A Coruña

El recinto deportivo situado en Elviña I da por rematada la renovación del espacio, con objeto de reforzar la operatividad y seguridad del gimnasio. Este viernes, 13 de febrero, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, visitó el complejo acompañado del secretario general para el Deporte, Roberto García, para revisar el resultado de la modernización.

Carlos Pardellas

Las obras se centraron, en la parte exterior del edificio, en rehabilitar la cubierta y enriquecer la eficiencia energética del entorno. Por otro lado, en el interior se atendieron a aspectos relativos a la iluminación, la climatización y el saneamiento general, restaurando el pabellón, la piscina y los vestuarios. La accesibilidad y seguridad se vieron incrementadas, asimismo, al instalarse un ascensor y reponer material deportivo. Los usuarios del centro se encontrarán, a su vuelta, con nuevos espacios, tales como salas de actividades o una ludoteca.

Diego Calvo visita el complejo deportivo de Elviña I tras las obras de remodelación / Carlos Pardellas

Esta remodelación se suma a las realizadas en los campos de fútbol, y es tan solo una de las que se esperan para más polideportivos de la ciudad, como el de A Sardiñeira o el de Agra I.

