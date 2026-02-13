Así ha quedado el complejo deportivo de Elviña I tras la reforma

El recinto deportivo situado en Elviña I da por rematada la renovación del espacio, con objeto de reforzar la operatividad y seguridad del gimnasio. Este viernes, 13 de febrero, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, visitó el complejo acompañado del secretario general para el Deporte, Roberto García, para revisar el resultado de la modernización.

Las obras se centraron, en la parte exterior del edificio, en rehabilitar la cubierta y enriquecer la eficiencia energética del entorno. Por otro lado, en el interior se atendieron a aspectos relativos a la iluminación, la climatización y el saneamiento general, restaurando el pabellón, la piscina y los vestuarios. La accesibilidad y seguridad se vieron incrementadas, asimismo, al instalarse un ascensor y reponer material deportivo. Los usuarios del centro se encontrarán, a su vuelta, con nuevos espacios, tales como salas de actividades o una ludoteca.

Esta remodelación se suma a las realizadas en los campos de fútbol, y es tan solo una de las que se esperan para más polideportivos de la ciudad, como el de A Sardiñeira o el de Agra I.