Remolcado un pesquero a la deriva a cuatro millas de punta Langosteira

A bordo de la embarcación viajaban seis tripulantes

EP

Salvamento Marítimo remolcó este jueves a un pesquero con seis tripulantes que se encontraba a la deriva a cuatro millas al Norte de punta Langosteira.

Según ha trasladado el servicio de emergencias, la intervención fue llevada a cabo por la Salvamar Betelguese, que regresó a media noche a la base tras realizar este remolque.

Noticias relacionadas

Al parecer, el pesquero sufrió un fallo en el eje de la hélice, por lo que solicitó ayuda al Centro de Coordinación de A Coruña, que coordinó la emergencia.

TEMAS

Remolcado un pesquero a la deriva a cuatro millas de punta Langosteira

