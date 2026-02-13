Remolcado un pesquero a la deriva a cuatro millas de punta Langosteira
A bordo de la embarcación viajaban seis tripulantes
EP
Salvamento Marítimo remolcó este jueves a un pesquero con seis tripulantes que se encontraba a la deriva a cuatro millas al Norte de punta Langosteira.
Según ha trasladado el servicio de emergencias, la intervención fue llevada a cabo por la Salvamar Betelguese, que regresó a media noche a la base tras realizar este remolque.
Al parecer, el pesquero sufrió un fallo en el eje de la hélice, por lo que solicitó ayuda al Centro de Coordinación de A Coruña, que coordinó la emergencia.
