El riesgo de caída de una chimenea en el patio del colegio Liceo obligar a intervenir a los bomberos

Los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir esta mañana a la calle Juan Díaz Porlier por el riesgo de caída de una chimenea hacia el patio del colegio Liceo La Paz. A las 10.43 horas se trasladaron cuatro bomberos con dos vehículos para sujetar la chimenea en el tejado de un edificio colindante para prevenir su derrumbe.

No fue necesario desalojar el centro escolar, aunque los alumnos permanecieron alejados de la zona donde se efectuaban los trabajos por precaución.