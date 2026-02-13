El riesgo "inminente" de derrumbe de un edificio abandonado obliga a cortar un tramo de la calle Montes

Un tramo de la calle Montes está cortado desde este jueves después de que los Bomberos de A Coruña alertasen de un edificio abandonado con "peligro inminente de derrumbe o colapso". Los efectivos del servicio de emergencias acudieron a esta travesía ayer alrededor de las 13.40 horas para una asistencia técnica por riesgo de derrumbe y, a su llegada, comprobaron que era necesaria la señalización y corte de la vía pública al encontrarse este inmueble en inminente peligro de colapso situado "justo enfrente de un centro escolar", el instituto de Monelos.

La Policía Local de A Coruña confirma hoy que ese tramo de la calle Montes sigue y seguirá cortado.