El riesgo "inminente" de derrumbe de un edificio abandonado obliga a cortar un tramo de la calle Montes
El inmueble que corre peligro de colapso está en las inmediaciones del instituto de Monelos
Un tramo de la calle Montes está cortado desde este jueves después de que los Bomberos de A Coruña alertasen de un edificio abandonado con "peligro inminente de derrumbe o colapso". Los efectivos del servicio de emergencias acudieron a esta travesía ayer alrededor de las 13.40 horas para una asistencia técnica por riesgo de derrumbe y, a su llegada, comprobaron que era necesaria la señalización y corte de la vía pública al encontrarse este inmueble en inminente peligro de colapso situado "justo enfrente de un centro escolar", el instituto de Monelos.
La Policía Local de A Coruña confirma hoy que ese tramo de la calle Montes sigue y seguirá cortado.
