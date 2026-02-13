El sorteo de la Lotería Nacional deja un premio de 30.000 euros en A Coruña: "Anda la suerte por aquí"

El sorteo de Lotería Nacional de este jueves 12 de febrero deja un premio de 30.000 euros en A Coruña correspondiente al número 37886. Entre los afortunados hay una persona acertante en la ciudad que adquirió su boleto en la administración de Loterías de la calle Alfredo Tella, en O Ventorrillo. El responsable del despacho que vendió el décimo premiado con estos 30.000 euros posaba hoy en su oficina con el cartel del premio y con la satisfacción de haber repartido suerte para la persona agraciada.

"Anda la suerte por aquí", comenta Toni Corral, de la administración ganadora. En el barrio desde hace más de 50 años, el lotero se muestra orgulloso de la larga lista de premios que entregaron en los últimos años. "La verdad es que no nos podemos quejar", confiesa. "Dimos el primer premio de la Bonoloto en marzo de 2025; el segundo premio del Joker en diciembre del 24; en 2022 el primer y segundo premios de la Nacional; en el 20 el segundo del Joker; el primer premio de la Bonoloto en 2019, y otros 46.000 euros ese mismo año; 40.000 euros de la Bonoloto en el 17...", relata.

"Aparecieron los de la delegación por aquí y nos dieron la sorpresa y la alegría", dice Corral. Su mayor contento se debe, precisamente, al carácter tan comunitario del establecimiento. "Quien se haya llevado el premio es muy probable que sea un vecino del barrio, porque este no suele ser un lugar de paso", explica. En el caso de que el afortunado o afortunada visite el local, Corral lo celebrará ofreciéndole un champán, aunque, según declara, "no suele ser habitual, suele ser bastante anónimo".

La administración de la calle Alfredo Tella pertenece a la madre de Toni, quien entregó, junto a su marido, el primer premio de La Primitiva en la provincia de A Coruña a finales de los 80. "Es un orgullo", manifiesta Corral.