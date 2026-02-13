Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos

La huelga del sector de los autobuses en la provincia de A Coruña quedó ayer de nuevo suspendida entre reproches sindicales, con las centrales abiertamente enfrentadas por la resolución del conflicto. La mediación de ayer en el Consello de Relacións Laborais en Santiago, el sexto encuentro para tratar de acababar con el paro, se cerró sin un acuerdo, con la UGT presentando una propuesta alternativa y con la CIG a la espera, dicen, de lo que decida Comisiones Obreras. Ayer se cumplieron parte de los servicios mínimos. No es, ni mucho menos, el final del conflicto.

Pasada la medianoche, las asambleas de la CIG decidían suspender la jornada de paro de este viernes, día 13, en el que circularán los autobuses. Según señalan, la UGT firmó un preacuerdo, "ilegítimo" para la central nacionalista, pero Comisiones Obreras "está pendiente de hacerlo, sin especificar la fecha en la que se va a clarificar su postura". La CIG decidió, según un comunicado, "suspender la huelga hasta que la CIG clarifique su postura".

La central gallega deja la pelota en el tejado de Comisiones, según el mismo comunicado. No es el final del paro, aclaran: la convocatoria queda "activada con carácter indefinido, como estaba en el preaviso de huelga original, a partir del día en el que CCOO" tome partido "siendo comunicada en el momento en el que se produzca".

Tras desmarcarse el pasado lunes UGT y CCOO de la convocatoria de paro indefinido, parecía que el pacto estaba más cerca y la CIG lo daba por hecho, si bien una propuesta planteada este jueves por UGT, así como otras cuestiones formuladas por los otros sindicatos, obligaron a una nueva revisión del documento tras un período de encuentros con la patronal en el que la división sindical se ha ido acrecentando. La vía que propone UGT pasa por un convenio de eficacia limitada al que puedan adherirse los trabajadores que así lo deseen, para el período 2025-2026, ganando unos meses para seguir negociando sin tanta presión.

Esta alternativa se plantea tras una escalada del conflicto que quedaba patente ante el Consello Galego de Relacións Laborais, donde a la entrada se vivían momentos de tensión cuando varias personasprofirieron gritos y silbidos a algunos de los participantes en la mesa, ante un edificio custodiado por la Policía Nacional.

Precisamente este clima convulso es lo que UGT, que rechaza sumarse a más días de huelga, alega para levantarse de la mesa negociadora tras una hora de reunión, una vez presentada su propuesta, y que pasa por la firma de «un convenio de eficacia limitada al que puedan adherirse los trabajadores que así lo deseen», según explica el responsable de Transportes de UGT Galicia, Iván Cancela, quien añade que en las asambleas de sus afiliados de este miércoles se les dijo que valía el preacuerdo que está encima de la mesa, si bien «tenemos que respetar lo que votó el sector», y de ahí la especie de tregua que se darían las partes para seguir negociando con más calma.

"Non é o que pedía o persoal"

Desde la CIG, fuentes consultadas explicaban que en la reunión se había planteado una serie de peticiones y que estaban a la espera de que la patronal diese su respuesta. Además, convocaban a sus afiliados para asambleas a partir de las 22.00 horas de este jueves, con la intención de explicar el punto en el que se encuentran las negociaciones y si siguen adelante o no con el paro de transportes.

Fuentes del sindicato nacionalista incidían en que trasladarían a las asambleas la situación para que sean los propios trabajadores los que decidirían, si bien subrayaban que el documento sobre el que se está hablando no lo apoyan porque «non é o que pedía o persoal», y recuerdan que también UGT y CCOO cuando lo consultaron se encontraron con el rechazo de la plantilla. Un rechazo mayoritario del personal, con 831 votos en contra frente a 336 a favor.