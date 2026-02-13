La Xunta estudia autorizar el deporte durante alertas meteorológicas en “determinadas zonas y condiciones”

“Apoyamos la práctica deportiva siempre y cuando no se ponga en riesgo la propia seguridad de los deportistas”, declaró este viernes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo en torno a las protestas de los surfistas de A Coruña por la prohibición de introducirse en el agua cuando se decreta una alerta meteorológica, a lo que añadió que la Xunta estudia con Meteogalicia, Emerxencias y Secretaría Xeral para o Deporte si esas prohibiciones “se pueden excepcionar en determinados momentos”.

Calvo explicó que sería necesario “certificar que en zonas identificadas a lo largo del litoral las condiciones son menores que lo que indica la alerta”, casos en los que se estudiará “la posibilidad de que se practique algún deporte, pero tiene que estar asegurado técnicamente”.

El conselleiro advirtió sin embargo que “cuando haya alerta roja se prohibirá toda la práctica deportiva, eso queda fuera de toda duda y discusión”, y que se analizará “si hay posibilidades con alerta naranja”. Admitió que en estos últimos meses las alertas se sucedieron y se suspendieron las actividades al aire libre, por lo que “hay una mayor susceptibilidad y una mayor demanda por parte de las federaciones deportivas”.

Pero destacó la Xunta va a “poner siempre encima de la mesa primero la seguridad y después la práctica deportiva” y que responsables del Gobierno gallego se han reunido “un montón de veces” con la Federación de Surf y con otras para analizar estas cuestiones, por lo que “son ellos los que sugieren las zonas donde las condiciones son diferentes”.

“Nos encontramos muchas veces con que los niveles de alerta de Aemet son muy genéricos, son para amplias zonas, sin distinguir zonas concretas del litoral de Galicia”, explicó Calvo, quien detalló que con Meteogalicia, “que tiene muchas más bases, podemos concretar magnitudes distintas de los fenómenos”, por lo que se ha reclamado al Estado una mayor relación entre las dos entidades “para que cuando haya una alerta más dura por parte de Meteogalicia la podamos utilizar”, puesto que Emerxencias solo puede actuar oficialmente con las de Aemet.