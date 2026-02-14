El Concello de A Coruña ordena el arreglo de un edificio de la plaza de María Pita

El Concello ha ordenado a los dueños del edificio que ocupa el número 8 de la plaza de María Pita a arreglar la fachada principal del inmueble, en la que se puede apreciar actualmente una red que cubre las galerías. De acuerdo con un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de este jueves, el pasado mes de octubre desestimó la solicitud de ampliación de plazo para reparar las deficiencias presentada por la propiedad.

En el mismo decreto, el edil de Urbanismo insta a los dueños a que cumplan con las «medidas de seguridad» que ya les exigió el Concello en febrero de 2024, y a que realicen «los trabajos de reparación y mantenimiento necesarios» para corregir los problemas de la fachada. El Ayuntamiento también requiere a los propietarios para que presenten la solicitud de licencia urbanística necesaria para estos.

El Concello advierte «expresamente» de que puede iniciar la ejecución forzosa de los decretos si los dueños no cumplen, y les recuerda que, como todos otros muchos inmuebles coruñeses, tienen que presentar el informe de evaluación de edificio.