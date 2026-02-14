Sin incidencias graves durante la madrugada a pesar del fuerte viento en A Coruña

A Coruña vive un día apacible después del paso de la borrasca Oriana aunque no será por mucho tiempo. Este sábado la ciudad vivirá un día seco aunque durante la madrugada se registró algún pequeño chubasco.

También durante la noche se hizo sentir el fuerte viento, aunque fue a menos con el avance de las horas. A las 6 de la mañana se registró un pico con rachas a más de 70 kilómetros por hora en la estación que tiene MeteoGalicia en el Dique de Abrigo, aunque en general durante la noche la velocidad rondó los 50 km/h.

Sin embargo, a pesar de que el viento soplase con intensidad, los Bomberos de A Coruña no registraron ninguna salida desde el mediodía del viernes. Tampoco la Policía Local de A Coruña ha tenido que hacer ninguna asistencia en el tráfico en esta noche del viernes de Carnaval. Además, el 112 durante la madrugada solo reportó el incendio de una lancha en el puerto de Camariñas como única incidencia reseñable en toda Galicia.

Noticias relacionadas

De todas maneras, sí que hubo algún pequeño desperfecto, como por ejemplo en la avenida Rubine, lugar de mucha corriente, por la caída del rótulo de la Galería de Arte Xerión, que tiró el viento.