La lluvia da una tregua en A Coruña este sábado de Carnaval tras el paso de la borrasca Oriana
Las temperaturas estarán entre los 9 y los 12ºC
Tras una madrugada intensa en donde la lluvia y el viento se hizo notar en A Coruña, este sábado será el primero tras muchos días en el que no haya que estar pendiente de coger un paraguas para dar un paseo por la ciudad.
Galicia queda en este día transitoriamente en la influencia de las altas presiones entrando en forma de cuña por el noroeste. Esto hizo que se notasen estos chubascos a primera hora de la mañana, pero ya con el avance del día el tiempo será seco y con apertura de grandes claros.
Dice el refrán que la alegría no dura en casa del pobre y esto no significará, ni mucho menos, el fin de las lluvias. Esta noche entrará un frente cálido, por lo que tendremos cielos cubiertos y posibilidad de orballos en la mitad oeste durante la madrugada. Ya este domingo el ambiente será húmedo y volverá la lluvia a partir de la tarde-noche.
Las temperaturas serán agradables para un mes de febrero, con 9ºC de mínima y 12ºC de máxima. El viento soplará del norte con intensidad moderada.
