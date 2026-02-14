Ocasión para los amantes del motor en A Coruña: a subasta judicial un lote con miles de piezas de coche, desde un navegador para Mercedes a escobillas
Sale con un precio de salida de unos 168.000 euros e incluye elementos «para varios fabricantes y vehículos»
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha sacado a venta pública en subasta, por concurso voluntario de una empresa, tres lotes relacionados con el mundo del motor. Dos de ellos son coches, un Ford y un Peugeot, pero el tercero está compuesto por miles de piezas de recambio de automóvil «para varios fabricantes y vehículos».
El lote se vende como cuerpo cierto, con un valor de salida de algo menos de 168.000 euros, y el material no ha sido recontado «por imposibilidad material debido a la cantidad de piezas y su variedad». El listado suma unos 6.000 paquetes de piezas, algunos individuales, como un navegador para Mercedes Benz Clase C o un adaptador de antena para Honda. Otros incluyen varios elementos, como una decena de cables coaxiales RG58 valorados en conjunto en 6,7 euros, u 80 bombillas halógenas. En el lote se pueden encontrar desde adaptadores a filtros de aire, una placa de refrigeración o escobillas.
