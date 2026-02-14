La senda que proyecta la Xunta en A Coruña discurre por tramos ya completados

La Xunta pretende unir la costa de Galicia, desde Ribadeo hasta A Guarda, mediante el Camiño do Litoral, una senda peatonal y ciclista que en A Coruña conectará A Pasaxe con Bens. Así se puede ver en el mapa que se encuentra sometido a exposición pública, un visor con el trazado provisional sobre el que cualquier persona puede presentar sugerencias y aportaciones. El proyecto anunciado por el Gobierno gallego tras la cesión por parte del Estado de las competencias del litoral a Galicia el pasado 1 de julio aprovecha muchos tramos ya completados. En el caso de A Coruña, el recorrido va por zonas más que consolidadas. El ejemplo claro es el paseo marítimo, desde O Parrote hacia Orillamar para llegar hasta la Torre de Hércules --sin entrar en Adormideras-- y continuar por Orzán y Riazor hasta la ruta por O Portiño que llega hasta la playa de Bens.

Desde la plaza de Ourense, según el mapa, aprovecharía las aceras y carril bici que ya están en uso y que pasan por Linares Rivas, A Palloza, la avenida del Ejército, el parque de San Diego y la avenida de Oza, hasta su conexión con A Pasaxe.

En ese punto hay que prestar atención, ya que empiezan los dominios de Ginkgo, el fondo de inversión suizo que pactó con el Ayuntamiento el desarrollo urbanístico del borde de la ría de O Burgo, entre la playa de Oza y el Materno. La ruta de la Xunta evita esa zona: va por delante del hospital Marítimo de Oza y sigue la carretera de As Xubias de Abaixo, por el medio de las viviendas. Un paso que ya existe pero que se podría adecuar para el paso de peatones y bicicletas.

Una vez llega al Materno, el recorrido sube hacia A Pasaxe, en lugar de seguir por el borde litoral. Una zona que ha estado en el foco de la noticia en muchas ocasiones. Una de las últimas y más sonadas, en abril de 2024, cuando tras 38 años se puso fin al poblado chabolista con el desalojo del último residente. La Demarcación de Costas realizó entonces labores de demolición y limpieza de la zona, que preveía convertir en una senda verde para conectar la ciudad con O Burgo. Lo anunció también la alcaldesa, Inés Rey, pero nada de eso se llevó a cabo.

Tampoco hay por ahora novedad del proyecto de Gingko, un diseño que recae en el arquitecto David Chipperfield. Según el convenio entre el Concello y los promotores, que recibió luz verde en el pleno en agosto del año pasado, se estableció un plazo de cuatro meses para que el fondo presentase una propuesta de ordenación detallada del ámbito y así poder tramitarla conjuntamente con la modificación del Plan General. Así, tendría que haberse presentado el documento a finales de 2025, pero fuentes municipales no concretan si se ha hecho o no. Además, queda pendiente otro asunto importante: definir el número de viviendas que se levantarán en el barrio, desde Oza a la antigua conservera.