Humboldt regresa a A Coruña en la fragata Pizarro de la mano del Muncyt

En los albores del siglo XIX, el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt partía desde el puerto de A Coruña en la fragata Pizarro, acompañado del botánico Bonpland, con la mastodóntica tarea de hacer el más completo estudio empírico del continente americano. Más de 200 años después, el Muncyt organiza una exposición, de fecha por confirmar, con el objetivo no solo de mostrar los instrumentos usados por el explorador, sino de explicar cómo estos fueron usados para alcanzar nuevos conocimientos.

Cuarenta y dos artefactos científicos de última generación acompañaron al alemán en su viaje. "Eran los mejores del momento, confeccionados en obradores de París", comenta Xosé Antón Fraga, experto en cultura científica y colaborador de la muestra en el Muncyt. "Además de poseerlos, había que conocer cómo funcionaban. Humboldt aprendió a manejar todos estos instrumentos", explica Fraga. El barómetro, higrómetro, teodolito, grafómetro o hipsómetro son solo algunos de los catorce artilugios que estarán disponibles en el museo, reconvertido en un camarote de barco de la época. Algunos son modelos históricos similares a los que usaba él, según Fraga, "una especie de ventanas que permitían ver más allá".

Su paso por la ciudad

Este arsenal arribaría a A Coruña a la vuelta de su expedición. En los diez días que permaneció en la ciudad, mientras la fragata no izaba velas de nuevo, Humboldt realizaría cuatro mediciones importantes, desde tormentas en la Torre de Hércules hasta la cantidad de oxígeno en un barco rumbo a Ferrol. Así, A Coruña supuso para él "un momento de ensayo, casi, un elemento de preparación, de lo que sería la gran observación que vino después", apunta Xosé Antón Fraga.

De este modo, aunque las piezas son protagonistas de la exposición, su verdadera función es actuar como hilo conductor, de modo que el público descubra las observaciones que Humboldt realizó con ellos. La gran aportación de Humboldt, idea que intenta transmitir la exhibición, es la visión de la naturaleza como algo armónico. Según Fraga, "para Humboldt, todo en ella está interrelacionado y sometido a fuerzas naturales, lo que él llamaba fluidos universales, tales como el agua o la electricidad". Pionero en su concepción del mundo, el naturalista fue más allá al prescindir de posibles explicaciones sobrenaturales o divinas, constituyendo lo que sería el comienzo de la biografía; es decir, la distribución de los seres vivos en los espacios geográficos.

La puesta en escena se nutre de dos de las ideas centrales de Humboldt: la interconexión en la naturaleza y el 'naturgemalde', palabra alemana relativa al método visual del explorador para presentar sus hallazgos. Así, la muestra se distribuye en cuatro módulos: uno a modo de presentación; otro dedicado específicamente a los instrumentos; un tercero que repasa la estadía del alemán en A Coruña, y el centrado en su concepción de la naturaleza.

La gran apuesta del Muncyt es ofrecer al público un alto grado de interacción. Valiéndose del hecho de que Humboldt aprovechó su estancia en A Coruña para familiarizarse con los aparatos recién adquiridos, el museo traslada este carácter didáctico en forma de elementos manipulativos. De este modo, el público tendrá la posibilidad de experimentar en primera persona cómo se usaban dichos instrumentos y su utilidad.