La lluvia regresa a A Coruña este domingo aunque no será con intensidad
Las temperaturas sufren un ligero ascenso
Tras un sábado en el que los coruñeses pudieron volver a la calle sin la necesidad de portar un paraguas, este domingo Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un ambiente muy húmedo.
Esto provocará que tengamos cielos grises con precipitaciones débiles en la franja atlántica. Estas lluvias se extenderán durante la noche a toda Galicia.
Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso, con 15ºC de máxima y 9ºC de mínima. Los vientos soplarán fuertes en el litoral.
El lunes a la mañana volverá a llover con intensidad aunque de cara al Martes de Carnaval es probable que A Coruña se libre de la lluvia donde gran parte del día.
