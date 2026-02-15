La lluvia regresa a A Coruña este domingo aunque no será con intensidad

Tras un sábado en el que los coruñeses pudieron volver a la calle sin la necesidad de portar un paraguas, este domingo Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un ambiente muy húmedo.

Esto provocará que tengamos cielos grises con precipitaciones débiles en la franja atlántica. Estas lluvias se extenderán durante la noche a toda Galicia.

Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso, con 15ºC de máxima y 9ºC de mínima. Los vientos soplarán fuertes en el litoral.

El lunes a la mañana volverá a llover con intensidad aunque de cara al Martes de Carnaval es probable que A Coruña se libre de la lluvia donde gran parte del día.