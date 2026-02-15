El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”

A Coruña tiene un rincón donde Italia se siente a la vuelta de la esquina. Este domingo, Otto trattoria spritzzeria (Durán Loriga, 8) sopla las velas de su segundo aniversario, consolidado como el templo de la pasta artesanal en la ciudad. Al frente está Michele Peroni, un chef romano que cambió las cocinas con estrella Michelin de Londres por el amor y la luz de Galicia.

“Soy de Roma y me formé en mi ciudad, pero a los 21 años me marché a Londres en busca de nuevas aventuras para enriquecerme”, relata Peroni. En la capital británica no solo curtió su técnica en templos de la gastronomía francesa y británica, sino que conoció a su mujer, la coruñesa Lucía García. El destino estaba trazado: “Ella quería volver a casa y yo me vine con ella”. Tras años en el emblemático Alborada (ganador de una estrella Michelin) y otros proyectos, la pareja decidió fundar algo 100% suyo. Él en los fogones y ella en la sala.

Una 'casa de comidas' a la italiana

Otto no es una pizzería; es una trattoria. “Se podría traducir en Galicia como una casa de comidas”, explica el chef. Aquí el dogma es la pureza: “En Italia el pizzero es pizzero y el cocinero es cocinero; yo me formé en muchas cocinas, la pizza me encanta, pero nunca me dediqué a ello”. Por eso, en Otto la reina es la pasta. Compran sémola de trigo y lo elaboran absolutamente todo a diario.

Esa honestidad ha cautivado a una clientela fiel. Muchos ya no miran la carta; piden directamente la famosa carbonara o el contundente ragú de jabalí. Precisamente, este último plato define la filosofía de Michele: cocina 100% italiana con producto gallego de proximidad. “No vamos a traer un jabalí de Italia, así que lo hacemos con uno maravilloso de A Fonsagrada. Es la misma receta tradicional con producto local”, comenta con una sonrisa. Lo mismo ocurre con los quesos; la burrata y la ricota las elabora una pareja de italianos en Carballo usando leche de vacas gallegas.

Aperitivos, pasta y carne

El concepto se completa con la spritzzeria, un espacio dedicado al aperitivo italiano. Desde la barra o su terraza, el Spritz, el Aperol o el Campari fluyen acompañados de supplí (croquetones de arroz con mozzarella) o embutidos finos. “Es algo típico de allí, como aquí el vermú. Se nota un auge del éxito del spritz en los últimos años”, apunta.

Para Peroni, el éxito de estos dos años radica en la pasión y el esfuerzo artesanal. “Esto es como una casa, aquí se hace todo. Elaborar la pasta fresca y los postres nos roba mucho tiempo, pero da placer cuando ves que la gente lo disfruta”, confiesa. Este domingo, para celebrar este segundo cumpleaños, Otto tendrá un pequeño detalle con los primeros clientes que se acerquen a compartir su pasión por la cocina de siempre.