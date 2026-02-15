La soledad en la tercera edad, una realidad creciente en A Coruña

Pilar Brandón vive sola. Desde que perdió a su hijo, con el que compartía hogar, tuvo que aprender a lidiar con esta situación. Su cita diaria en un restaurante a la hora de la comida le anima a arreglarse, a salir de casa y a compartir conversación con otras personas que saben bien por lo que está pasando. Como ella hay muchos mayores en la ciudad que saben lo que es acostarse y levantarse sin nadie al lado. La soledad en la tercera edad es una realidad creciente. Según los últimos datos disponibles del INE (2021), hay 32.239 hogares en los que habita una sola persona, de esos, un total de 14.906 son de mayores de 65 años, casi la mitad del total.

Al comparar tramos de edad y sexo resulta más llamativo. En el caso de las mujeres, hay 11.466 que superan los 65 años y viven solas. Pero por debajo de esa edad, la cifra se queda en 8.949. Esta es muy similar a la de los hombres: 8.384 varones menores de 65 años no comparten vivienda y son 3.440 los mayores de 65 que están solos en casa.

De los datos del Instituto Galego de Estatísticas (IGE) correspondientes a 2024 se puede extraer que la edad media de esos hogares unipersonales se sitúa en 61,78 años. Supone un crecimiento, ya que en 2023 y 2022 era de 59,84 y 60,48 años.

Servicios disponibles: de la teleasistencia a la comida

Las Administraciones son conscientes de esta tendencia, de ahí que oferten servicios para mejorar la calidad de vida de estas personas y atender un volumen de demanda que a veces se hace cuesta arriba, sobre todo para los ayuntamientos, grandes y pequeños. En el caso de ACoruña, el Concello cuenta, en primer lugar, con la teleasistencia, de la que se encarga Cruz Roja. Se trata de un dispositivo que permite a los usuarios, ante cualquier situación de emergencia y con tan solo apretar un botón, comunicarse con la central, atendida por personal especializado, para dar respuesta a la crisis presentada. Un total de 1.790 personas están recibiendo actualmente este servicio. La demanda es alta, por lo que también hay lista de espera: 302 personas están pendientes de tener el dispositivo.

Otro dato que llama la atención es el del Servizo de Axuda no Fogar (SAG) en A Coruña, ya que tiene más personas en lista de espera que dentro del sistema. Sobre todo en la modalidad de dependencia, en la que hay 560 usuarios, pero otros 1.200 están pendientes de recibir atención, según detalló el Concello en una respuesta por escrito al PP. Tras las quejas reiteradas de los concellos, la Xunta y la federación gallega llegaron este mes a un acuerdo que pone fin al largo conflicto que mantenían sobre la financiación de este servicio. El Gobierno autonómico mejoró su última oferta y decidió incrementar un 50% su aportación hasta el año 2028 para llegar a los 18 euros por hora.

También existe en A Coruña el servicio de comida a domicilio, con 316 beneficiarios, aunque no se trata tanto de personas solas sino de usuarios con limitaciones, discapacidad o con algún tipo de deterioro físico o psíquico que les dificulte hacer la compra y preparar la comida diariamente. En este caso, el Talón Restaurante sí es una buena medida para los mayores que necesitan salir de casa y comer en un restaurante. Esta iniciativa tiene 568 usuarios. Un número, eso sí, que no ha crecido mucho en los últimos años (en 2013 eran 528). El Concello también ofrece el Bono Taxi para personas con discapacidad o movilidad reducida. En 2025, un total de 376 personas solicitaron este servicio.

Además, el año pasado, la Cruz Roja puso en marcha, con la colaboración de la Xunta, el Centro de Atención a la soledad no deseada. Se trata de un número de teléfono —900 830 831— al que las personas que se sientan solas pueden llamar para exponer su caso y recibir ayuda. La línea está disponible de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, mientras que las llamadas recibidas fuera de horario serán atendidas por un contestador y devueltas al día siguiente.

La Xunta prevé la elaboración de un protocolo para identificar situaciones de soledad no deseada y la creación de un censo. También ve clave crear redes de apoyo local y comunitario para detectar situaciones de vulnerabilidad y aislamiento social.