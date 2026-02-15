Usuarios del Talón Restaurante en A Coruña: «Es una forma de salir de casa y socializar»

La hora de comer en O Rincón de Juan es casi un ritual. Desde poco antes de la 1 de la tarde, la cocina se convierte en un ir y venir de platos, comidas y postres. Fogones encendidos que no solo alimentan el estómago, también el alma. Y es que este es el punto de encuentro de muchos mayores beneficiarios del Talón Restaurante que buscan una excusa para salir de casa y se han encontrado con compañeros de mesa que ahora son amigos.

Una de ellas es Josefina Idara Pazos. Su sonrisa no pasa desapercibida cuando uno entra en el restaurante ubicado en la Travesía Montiño. Labios pintados, gorro, pañoleta y una alegría que contagia a todo aquel que comparta charla con ella entre cremas de verduras y macarrones. «Me gusta venir aquí por la comida, es muy buena y la gente es muy agradable», confiesa. Su presencia en este local a la hora de la comida es sagrada «desde hace más de diez años», lo que la convierte en una clienta habitual. «Es una forma de salir y de socializar, de conocer gente. Además de comer bien lo pasamos genial», revela. A sus 83 años, Josefina Idara intenta siempre sentarse en el mismo sitio. Como si fuese el comedor del colegio. «Es como estar en casa», apunta y agradece a los responsables del local «que se preocupan cuando alguien no puede comer una cosa y le cocinan otra».

Comer bien y variado

Unas mesas más allá están Rosa y Segundo. Son dos de los 568 usuarios del Talón Restaurante, una iniciativa municipal por la que se dan bonos mensuales para disfrutar de menús equilibrados en los establecimientos hosteleros que participan en el programa. «Vivimos cerca y es una forma de salir de casa», señala el matrimonio, que no falta a esta cita en O Rincón de Juan desde hace siete años. «Comemos muy bien y muy variado. Es comida casera. Estamos muy contentos», comentan mientras comen pollo con patatas y ensalada de tomate.

Durante la comida, los camareros no dejan de recorrer el local y Lorena Moledo, la dueña, repite comandas como quien recita una canción que ha escuchado cientos de veces. También hay pedidos para llevar. Algunos clientes se levantan para dejar sus platos en la barra y facilitar el trabajo a los que cada día les alimentan. «Aquí estoy desde hace 15 años. Decidí abrir en este barrio porque mis abuelos habían tenido un bar aquí», cuenta Moledo, que le gusta ver cómo «la gente mayor se relaciona» con un plato en la mesa. «Por esto se obligan a salir de casa, a prepararse, y hablan con otras personas. Es hacer comunidad y estar juntos», destaca. O Rincón de Juan les ofrece cada día dos o tres primeros para elegir, otros dos o tres segundos y postre y café. «Todos los días hay un menú diferente», informa la hostelera, feliz de ver que hay clientes que llevan a su lado «desde el principio».

Un remedio contra la soledad

En muchos casos, son personas que están solas y que necesitan ese empujón para hacer vida. «Sobre todo con un invierno como este», indica Lorena, que sabe que no siempre es fácil salir a la calle, independientemente de la edad. Pilar Brandón vive sola desde que falleció su hijo, así que este restaurante le proporciona la compañía que necesita. «Vengo aquí desde hace dos años. Estoy acompañada y muy contenta», manifiesta, mientras echa flores al personal de cocina: «les tienen que dar una Estrella Michelin, lo hacen todo riquísimo». En eso coinciden todos los comensales.

Noticias relacionadas

«Nos gusta mucho la comida de aquí», repite Ángeles Gayoso, a la que le gusta mucho «socializar» a la hora de la comida. Es sagrada para ella. Como para muchos. Y no solo en O Rincón de Juan. El mapa del Talón Restaurante de la ciudad tiene también chinchetas en establecimientos como D’Jaime, Tasca Sueva, O Rueiro, Os Ventís o Bendito Café, entre otros. Ejemplos de que ir a un restaurante es mucho más que comer.