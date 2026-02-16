Dos alumnos de la Universidade da Coruña, nominados a los Mestre Mateo con 'Nuno'

Antía Iglesias y Martín Joga son dos alumnos del grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos de la Universidade de A Coruña (UDC), creado en 2019. Desde comienzos del curso escolar, en su cuarto y último año como universitarios, tenían claro que querían que su trabajo de fin de grado reivindicara Galicia, su idioma y su cultura. Así nace 'Nuno', pieza animada de tres minutos de duración que acabaría siendo nominada en la XXIV edición de los Premios Mestre Mateo a mejor corto de animación, junto a los otros tres finalistas: 'Lucus', 'O corpo de Cristo' e 'O mesmo'.

"Sobre todo, queriamos facer unha curta con esa mensaxe pola lingua que desexabamos levar a cabo", explicaba Iglesias sobre el porqué de este proyecto. Compañeros y amigos, ya habían trabajado de forma conjunta a lo largo de los cuatro años de carrera. Por eso, cuando llegó el momento de enfocar el trabajo final, no dudaron en idearlo juntos. La gran ventaja, comentan, reside en la división de la carga de trabajo. "Decidimos facelo entre os dous e repartirnos un pouco segundo as tarefas que máis lle apetecesen desenvolver a cada un", dice Iglesias. Por su parte, Joga afirma que "tiñamos obxectivos moi concretos que se complementaban bastante ben".

De este modo, Antía asumió las labores de dirección, producción y animación en dos dimensiones, así como el compositing (etapa donde las piezas animadas se combinan y se perfeccionan para llevar al público la imagen final); mientras que su compañero, quien también participó en la conceptualización de los protagonistas, sacó adelante lo referente al arte en tres dimensiones y el diseño de sonido. Entre ambos elaborarían el guion que da vida a 'Nuno', junto con la música original de Dani Cornes.

La historia detrás de 'Nuno'

El filólogo y escritor de Padrón, Séchu Sende, fue la semilla que terminaría por germinar en el cortometraje. "A obra está baseada nun relato do libro 'Made in Galiza', de Séchu Sende, e fala dun neno, Nuno, que non sabe moi ben como comezar a falar, porque os seus pais falan entre eles en galego, pero cando se dirixen a el cambian ao castelán", declara Iglesias. Según Martín, esta situación "é algo que pasa habitualmente". Combinando la historia del padronés, con la que entraron en contacto en el instituto, con los conocimientos adquiridos durante la carrera, 'Nuno' pasaría de ser una mera idea en conversaciones a un plan real y tangible.

En la fase de elaboración, que duró unos cuatro meses, Antía y Martín se valieron del aprendizaje obtenido al haber entregado más cortometrajes de animación, pero les fueron igualmente útiles otras áreas de conocimiento presentes en su titulación. "De feito, empregamos un motor de videoxogos para toda a parte 3D da curta, que son os fondos", expone Iglesias.

La buena noticia

Tras presentarse a concursos y festivales desde la entrega del trabajo el pasado junio, el martes 3 de febrero la pareja de amigos recibía una información con la que ni siquiera soñaban. Fue en la estación de tren, antes de tomar el transporte rumbo a A Coruña. Las nominaciones a los Premios Mestre Mateo, en sus diferentes categorías, se retransmitió en directo. "Estabamos a piques de subirnos ao tren, co móbil na man e atentos ao que ían anunciando", relata Iglesias.

Iban camino a recoger otra condecoración, otorgada por la UDC en colaboración con Eroski. La Cátedra Vegalsa-Eroski de la Universidade da Coruña, únicamente ofertada al alumnado de los grados en Comunicación Audiovisual y Creación Digital, Animación y Videojuegos, tiene como objetivo reconocer los mejores trabajos de fin de grado (TFG) y de fin de máster (TFM). "No caso dos TFG, premian a aqueles que son de temática galega", declara Iglesias.

El instante en el que mencionaron su trabajo como uno de los cuatro nominados en la categoría a mejor corto de animación fue, según Iglesias, "totalmente surrealista". Sin embargo, el momento más emotivo lo vivieron al llegar a la facultad. "Ver á nosa titora, que nos axudou tanto co proxecto, foi moi bonito. Aínda que non gañemos, quedámonos con iso", dice Antía. Joga, a su vez, ve "case imposible" irse a casa con el galardón el próximo 21 de marzo. "O nivel este ano é altísimo, os nosos compañeiros de nominación son profesionais", explica, pero "precisamente é por isto polo que estamos tan contentos. É unha honra", reseña Joga.

Según explica Iglesias, se inscribieron a los galardones mediante el medio digital ourensano OU Ké, ya que Antía, hermana del director, Iván Iglesias, estuvo colaborando en la compañía desde sus inicios. "Decidimos que a curta se movese polos festivais baixo o nome de Produciós OU Ké, iniciando así unha vertente de produción audiovisual na empresa, paralela ao medio de comunicación", detalla Antía. A raíz de esta colaboración, presentaron el proyecto a distintos certámenes, y comentan que aún les queda hasta junio de este año para rematar el "ciclo completo". De cara al futuro, tienen claro que seguirán colaborando para nuevos proyectos. "Sempre volves traballar con quen che entendes ben", bromea Antía.

La pieza de momento no está en abierto para el público, pero se puede ver el tráiler en las redes del proyecto o en el YouTube de Produciós OU Ké.