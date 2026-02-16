40 años de A Coruña en vídeo: "La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida"

Para los coruñeses de este siglo, imaginar una A Coruña sin su paseo marítimo junto a la Torre, su Domus mirando al océano y sus copas en el barrio de Matogrande resulta inconcebible. Pero esa era precisamente la realidad de la ciudad en los años 80, una época de transición en la que gran parte de las zonas más emblemáticas de la urbe aún estaban por construir.

Se aprecia bien en las imágenes que Eduardo Fernández-Tafall, uno de los primeros empleados de la Jefatura de Tráfico de A Coruña, conserva entre las más de 2.000 cintas que ha grabado a lo largo de sus 83 años de vida. Con su cámara Sony, una máquina "bastante aparatosa", y un Citroën descapotable, capturó la ciudad tal y como era en 1986, para ayudar a familiarizarse con la circulación a los que pretendían sacarse el carnet de conducir.

Por aquel entonces, dice, semáforos había muchos, pero glorietas "casi ninguna". Aunque, probablemente, esa sea una de las menores diferencias con respecto a la A Coruña de hace 40 años, ya que en las imágenes de este veterano de la Dirección General de Tráfico (DGT) hay ausencias mucho más poderosas.

No existía, por ejemplo, el parque de Oza y sus edificios colindantes, ni las elegantes construcciones del Paseo de los Puentes. En su lugar, el enclave lo dominaba un descampado, como también ocurría en una de las zonas más emblemáticas de A Coruña: la Torre.

A Coruña en los años 80: una ciudad 'a medio construir'

"Desde Riazor, por todo el paseo [el actual tramo que conecta la ensenada del Orzán con el Castillo de San Antón se inauguró en 1996] y en la Torre no había nada. A partir de donde está hoy el Hotel María Pita, ya era todo monte. Estaba el matadero y nada más", explica Tafall, que capturó las destartaladas carreteras que rodeaban este faro histórico.

En sus grabaciones destacan también otros vacíos, como la querida Casa del Hombre y el Aquarium Finisterrae, para los que habría que aguardar hasta los años 90. También en esta década se construyó la fuente de los surfistas, hoy un punto habitual de encuentro para los coruñeses, que, en los 80, aún no se había materializado.

Si uno se separa apenas del litoral y se adentra un poco en la urbe, notará enseguida otro cambio impactante, el de la plaza de Pontevedra. Y es que, hace 40 años, el Instituto Eusebio da Guarda no contaba con la extensa superficie de losetas que hoy tiene frente a su puerta principal, sino con una carretera que separaba el edificio de una concurrida rotonda.

"La zona de Riazor también era tremenda", con un estadio hoy modernizado y una acera que ha visto florecer, al igual que el barrio de Matogrande y el Ventorrillo, nuevas edificaciones. Lo mismo que en Los Rosales, que no contaba con uno de los mayores referentes para orientarse en la ciudad: la rotonda del Pavo Real.

"En Los Rosales no había nada, solo unas casas todas iguales, y en Eirís tampoco. A Pasaxe era un caos, allí te jugabas la vida a base de bien, porque no existía el paso elevado", rememora el exempleado de la DGT, que echa de menos "la tranquilad" de la A Coruña de aquellos tiempos.

Cuenta que él creció en una ciudad muy distinta, en la que aún sobrevivían muchas pequeñas viviendas unifamiliares y se podía jugar a la pelota en la calle. "Todo el Cantón eran casas de dos o tres plantas. Lo único que no ha cambiado de ahí es el banco. Había un trolebús de A Coruña a Carballo, único en Europa, y buses de dos plantas que venían de Inglaterra", dice Tafall.

Cuatro Caminos y el Agra, los grandes inmutables

Si bien toda la ciudad ha evolucionado durante las últimas cuatro décadas, hay ciertos barrios más reconocibles que otros. Es el caso, por ejemplo, de Cuatro Caminos, que ya contaba en 1986 con El Corte Inglés y con su característica fuente en la rotonda.

La subida por la Ronda de Nelle hacia la Avenida Finisterre era bastante similar, aunque muchos notarán la falta del popularmente conocido como scalextric, construido en el 78 y derribado hace seis años. El Agra también se asemeja bastante y se mantienen las coquetas mansiones en el paseo de la Habana, una nota discordante en una ciudad que está hoy mayoritariamente dominada por los edificios.

Aunque se han perdido ciertas cosas, para Tafall -que ha vivido ambas 'Coruñas'-, se ha tratado de una evolución favorable. Una que sigue, de hecho, documentando, tal y como hacía cuando estaba en activo y recorría la ciudad mirando por el visor.

Hoy, su hogar es una suerte de museo lleno de videocámaras, magnetófonos y películas antiguas que ha decidido compartir con el público para que cada coruñés pueda explorar el pasado del barrio en el que hace vida. "Un día me encontré con muchas cintas en casa y decidí empezar a subirlas por si a alguno le hacía gracia. Y el otro día me escribió un chico de Houston que había nacido en España, al que le estoy grabando ahora la zona en la que vivía para que la vea. Al final, esto a la gente le gusta, porque la historia tiene valor", dice.